Bombas de racimo: aumentan las víctimas mientras crece el número de países que apoyan su erradicación

Más del doble de víctimas que en 2015

119 países apoyan su prohibición

Destrucción del 97% de las municiones

"El año pasado, el número de víctimas de las municiones en racimo, y fue la población civil la más afectada. La única manera de asegurarse que se acabe esta insidiosa amenaza es quea la prohibición internacional de estas armas". Así lo expresó Jeff Abramson, coordinador de la iniciativa civil Landmine and cluster munition monitor , que presentó este jueves su octavo informe anual, Cluster Munition Monitor 2017, en el que hace unde la utilización, prohibición, diseminación y víctimas de las municiones de racimo, y que será utilizado la próxima semana en la ONU, Ginebra, en la séptima reunión de los Estados parte de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008.Elaborado por la Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC, por sus siglas en inglés), que opera junto a la Campaña Internacional contra las Minas Terrestres (ICBL), el documento refleja cómo a pesar de que los Estados continúan ratificando e implementando el tratado internacional que prohíbe el uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de municiones en racimo, el uso de estas nefastas armas en Siria y Yemen ocasionaEl Cluster Munition Monitor 2017 identificó al menosde las municiones en racimo a nivel mundial en el 2016, de las cuales la mayoría ocurrieron en Siria (860), en Laos (51) y en Yemen (38). Si bien sus autores consideraron que esta cifra sería. "La devastación humanitaria causada por las municiones en racimo es particularmente aguda en Siria, donde el uso ha continuado sin disminuir desde mediados de 2012", señaló Abramson.De este modo, las víctimas registradas el pasado año supondríande las reconocidas en 2015 (417), lo que convertiría a 2016 en elpor municiones de racimo desde el inicio de los informes del Monitor en 2009 (la cifra más alta ocurrió en 2013). Además, la población civil, cuando fue posible identificarlas como tal, representó el 98% de las víctimas.Losfueron los principales responsables de personas muertas o lesionadas, 837 en Siria y 20 en Yemen, recoge el documento. Pero más de cien personas fallecieron o resultaron lesionadas por. De hecho, los restos explosivos de ataques anteriores pueden actuar como minas antipersonas letales. Así, la Laos experimentó en 2016 elen el número de personas muertas y lesionadas por submuniciones sin estallar en diez años, registrándose 51 víctimas de las cuales el 67% eran niños, señala el informe.El pasado año, el Monitor registró víctimas de diez países —Bosnia y Herzegovina, Irak, Laos, el Líbano, Libia, Serbia, Sudán del Sur, Siria, Vietnam y Yemen—, pero solo en Siria y Yemen se identificaronEl texto recuerda que desde la década de los sesenta, cuando EEUU realizó ataques con municiones de racimo en Laos y en el sudeste asiático, se han documentadopor estas armas y, aunque no existe documentación suficiente de muchos de estos accidentes, el Monitor estima que hay aproximadamenteen 33 países de todo el mundo.A día de hoy,se han adherido o han firmado la Convención que entró en vigor en 2010, el instrumento internacional dedicado a la erradicación del sufrimiento causado por las municiones de racimo, que ya cuenta con 102 países jurídicamente vinculados y 17 firmantes, señala el Cluster Munition Monitor 2017 . En el último año,se han sumado y han ratificado el tratado.Además, en diciembre de 2016,—entre los que se incluyeron 32 no signatarios— adoptaron una resolución de la Asamblea General de la ONU apoyando la Convención. "La mayoría de los países del mundo hacen parte de la Convención y trabajan arduamente para cumplir sus obligaciones de desarme", manifestó Mary Wareham, editora política del informe y miembro de Human Rights Watch, que indicó que Siria es "a esey se le debe continuar condenando vigorosamente, sin ninguna reserva".Lascontinúan utilizando municiones en racimo, con al menos 238 ataques registrados en zonas de la oposición entre agosto de 2016 y julio de 2017, yparticipa en una operación militar conjunta con ellas desde septiembre de 2015. Igualmente, la coalición liderada por Arabia Saudí ha utilizado bombas de racimo en Yemen. Aunque ninguno de estos países ha firmado la Convención, los ataques con municiones en racimo ha disminuido como consecuencia de laindica el documento, que advierte de que no existen informes o denuncias de que algún Estado parte haya hecho uso de municiones en racimo desde que se adoptó la Convención.Según recoge el informe, 28 Estados parte habrían destruido casi 1,4 millones de municiones en racimo almacenadas que contenían más de 175 millones de submuniciones, lo que supondría lade todas las municiones declaradas en existencia en arsenales bajo el tratado, y el. Durante 2016, Eslovaquia, España y Suiza destruyeron 56.171 municiones en racimo y 2,8 millones de submuniciones.Del mismo modo, el pasado año se examinó y desminó al menosen todo el mundo, que implicó la eliminación de unas 140.000 submuniciones, cifras superiores a 2015 (70 kmy 120.000, respectivamente). En el mismo periodo,anunció la finalización de desminado de sus áreas contaminadas. Sin embargo, todavía 26 Estados siguen contaminados por municiones de racimo, y los conflictos y la inseguridad, en particular en Siria y Yemen, dificultan la eliminación de estas armas.