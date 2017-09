Queda en evidencia por qué la dictadura monta ollas en mi contra: impedir que hable de la crisis humanitaria que vivimos en Venezuela. pic.twitter.com/dSQZMxQoWE — Lilian Tintori (@liliantintori) 2 de septiembre de 2017

La mujer del líder opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori , denunció este sábado que las autoridades de Venezuela lepese a que tenía prevista una gira por Europa –que– para denunciar la situación de arresto domiciliario de su marido, informa Europa Press."Me acaban de prohibir de salida del país. La dictadura lo que quiere es impedir que hagamos una", señaló Tintori a través de su cuenta en Twitter en un mensaje que acompaña de una imagen suya con un documento oficial de acta de retención de su pasaporte por orden del Ministerio Público.Tintori recuerda que "estaba a punto de salir para reunirme con los presidentes Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Ángela Merkel y Theresa May" tras un vuelo de escala en Panamá. Este texto viene acompañado de una captura de pantalla de la web de la Presidencia del Gobierno español que incluye la cita de Tintori con Rajoy para el martes 5 de septiembre a las 11.30 horas junto al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el también opositor Julio Borges."Queda en evidencia por qué la dictadura monta ollas en mi contra: impedir que hable de la crisis humanitaria que vivimos en Venezuela", denunció Tintori. "Me acompañaron a la salida los embajadores de España, Alemania e Italia, testigos de este atropello de la dictadura", añadió.El fiscal general, Tareck Willaim Saab , anunció el pasado martes que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) interceptó en el sector de Sebucán, en el municipio de Sucre, estado de Miranda, 200 millones en los nuevos billetes de bolívar (unos 50.000 euros) en un vehículo propiedad de Tintori . La propia Tintori asegura que es dinero para "gastos urgentes". "que tiene 100 años y está hospitalizada desde hace días. Ella no tiene seguro", explicó en Twitter.López es el principal líder de la oposición venezolana. Estápor la violencia desatada en las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro de ese mismo año, que se saldaron con. Ha sido condenado a casi 14 años de prisión que desde hace unos meses cumple en arresto domiciliario El presidente del Gobierno, ha tachado de "lamentable" la decisión de las autoridades venezolanas de prohibir la salida del país de Lilian Tintori. "Pueden encerrar a las personas pero no a los ideales. Libertad para Venezuela", ha escrito Rajoy en un mensaje firmado –lo que significa que es obra suya y no de su equipo– y publicado en su cuenta personal de Twitter.