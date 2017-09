Estrasburgo avala que las empresas espíen el correo de sus empleados siempre que exista un aviso previo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también conocido como, avala que las empresas espíeny otras aplicaciones de mensajería en horario laboral, con la condición previa de que éstos tengan constancia previa de ello.Así lo ha establecido el tribunal en una sentencia en respuesta a la apelación de, Bogdan Barculescu, que denunció que la empresa de la que fue despedido por usar la mensajería del trabajo para enviar correos personales había violado sus derechos protegidos por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.De esta forma, frente a la decisión de la Justicia rumana,, el Tribunal de Estrasburgo ha llegado a la conclusión de que no se determinó claramente si Barbulescu había recibido previamente el aviso de que sus comunicaciones podrían ser controladas por parte del empresario.Como consecuencia, el fallo, que ha sido publicado este martes, concluye, que las autoridades rumanas "no han alcanzado un justo equilibrio entre los intereses en juego y no se ha protegido correctamente el derecho del demandante por parte de las autoridades nacionales", de forma que el artículo 8 de la convención ha sido violado.Por último, por 6 votos a favor y 1 en contra, Estrasburgo dictamina que el Estado de Rumanía deberá pagar, en los próximos tres meses,, así como el pago de cualquier otro tipo de tasas que puedan recaer sobre él.