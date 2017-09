Un terremoto de una magnitud de más de ocho grados sacude el sur de México

Se encuentran activos los protocolos de Protección Civil, incluyendo el Comité Nacional de Emergencias, ante sismo de 8.0 de intensidad. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 8 de septiembre de 2017

Al menos cinco personas han muerto en México como consecuencia del seísmo de magnitud 8,2 registrado a las 23.49 horas del jueves, un terremoto que ha sido elsegún ha informado el presidente de México, Enrique Peña Nieto.El gobernador del estado de Tabasco, Arturo Núñez, ha informado de la muerte depor el corte de energía que ha sufrido el centro. Los dos bebés dependían de sus respiradores, que dejaron de funcionar con el apagón, según informa la cadena de televisión Milenio.Otras dos personas han muerto en el estado mexicano de Chiapas como consecuencia del terremoto de magnitudregistrado en la noche de este viernes, según ha informado el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong.El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, ha asegurado que lasson dos mujeres que han perdido la vida en la localidad de San Cristóbal de las Casas. Velasco ha pedido a las personas que estén cerca de la costa que evacúen la zona ante el riesgo de tsunami, según informa la cadena de televisión Televisa.El terremoto ha tenido una magnitud de 8,4, según la última evaluación del Servicio Sismológico Nacional de México , que inicialmente la había estimado en 8,1. El organismo ha indicado que el epicentro del seísmo se ha situado unos, situada en el estado de Chiapas.El presidente del país,, ha asegurado a través de su cuenta en la red social Twitter que "se encuentran activos los protocolos de Protección Civil, incluyendo el Comité Nacional de Emergencias"."Las dependencias del Gobierno tienen indicaciones de reunirse de inmediato, para monitorear, evaluar y tomar acciones por el sismo", ha agregado en un segundo mensaje.Por su parte, el, ha afirmado que no se han registrado daños en instalaciones estratégicas, añadiendo que "no hay daños mayores".En este mismo sentido se ha expresado el jefe de Bomberos, Raúl Esquivel, quien ha manifestado quea causa del seísmo. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico ha emitido un comunicado confirmando que ha emitido una alerta por posible tsunami en partes del océano Pacífico situadas cerca del epicentro.El testimonio de un testigo presencial recogido por Europa Press es el deque trabaja como ingeniero en Ciudad de México."Estaba durmiendo cuando de pronto han sonado las alarmas por los altavoces instalados en la calle avisando: "¡Alerta de sismo!" No sabía si lo estaba soñando, hasta que ha seguido sonando cada vez más seguido", ha explicado a Europa Press, añadiendo que una vez incorporado ha notado cómo, en primer lugar, la mampara comenzaba a vibrar, llegando a asustarse.Se da el caso de que horas antes, en la mañana del jueves, también sonaron los altavoces en Ciudad de México, pero en este caso resultó ser una falsa alarma. "Yo trabajo en una planta décimo primera cuando empezó a sonar, pero me pilló hablando por teléfono. Desalojamos el edificio, pero finalmente no pasó nada".