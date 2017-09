La Policía investiga como "incidente terrorista" la explosión en el metro de Londres de una bomba casera que ha dejado 22 heridos

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ — Rigs (@RRigs) 15 de septiembre de 2017

Police were called at approx. 8:20am to #ParsonsGreen following reports of an incident on a tube train — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15 de septiembre de 2017

I'm safe - just had to run for my life at #ParsonsGreen station - huge stamped, lots injured. Not sure why - fire/explosion mentioned. pic.twitter.com/zRvRPWOuzA — Emma (@EmmaStevie1) 15 de septiembre de 2017

The @metpoliceuk have confirmed that the explosion on a train at Parsons Green Station is being treated as terrorism https://t.co/4jRHedcBXt pic.twitter.com/Vbt5uCFpih — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 15 de septiembre de 2017

como consecuencia de una explosión registrada este viernes poco después de las 8.15 horas local (9.15 en España) en la estación de metro de Parsons Green, en el suroeste de Londres, según han informado los diarios Metro y The Telegraph. ha sido desactivada en la misma estación momentos después del primer aviso. La Policía Metropolitana ha confirmado que 18 heridos se encuentran en el hospital, la mayoría por quemaduras. Ninguno de ellos se encuentra en estado grave. Momentos después la cifra ha aumentado a 22 personas según un comunicado del Servicio Nacional de Salud. Ninguna de ellas estaría en condición grave.Esta estación se localiza cerca dely pertenece a la línea District Line del metro londinense.La Policía Metropolitana ha informado en su cuenta de Twitter de que se ha registradoy de que ha desplegado agentes en la zona. Se busca el individuo sospechoso que dejó el dispositivo. Posteriormente, la Brigada de Tranportes ha contado que ha cerrado la estación de Parsons Green. El comisionado adjunto de la Policía Metropolitana Mark Rowley ha informado de que se va aen los medios de transporte de Londres."El Mando Antiterrorista de la Policía Metropolitana está investigando el incidente de la estación de metro de Parsons Green después de que haya sido declarado como incidente terrorista", ha aseguradoHasta el lugar de los hechos se han desplazado unidades del servicio de Ambulancias de la capital británica. Un reportero del diario Metro que estaba en el metro en el momento de la explosión ha contado que, una de ellas una mujer que presenta quemaduras graves. Más testigos aseguran que varios han sido heridos como consecuencia de la estampida provocada.Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía, especialistas artificieros y bomberos. La explosión, según Metro, ha tenido suque tenía en el interior una bolsa de plástico. El dispositivo bomba era de fabricación casera.El Servicio de Ambulancias de Londres ha informado de que ha desplegadoen la estación de metro de Parsons Green, situada en el suroeste de Londres y en la que se ha registrado una explosión que ha dejado a varias personas heridas este viernes por la mañana."Hemos enviado múltiples recursos al lugar, incluidos efectivos en coches, personal de ambulancias, oficiales de respuesta ante incidentes y un equipo de respuesta ante sustancias peligrosas", ha explicado en un comunicado la directora adjunta deNatasha Wills.Wills ha contado que los servicios de emergencias han sido informados a las 8.20 horas de que se ha registrado un "incidente" en la estación de Parsons Green y ha subrayado que ahora "la prioridad esSegún el corresponsal de la BBC desplazado a Parsons Green, Gordon Correra, "para fortuna de los pasajeros, el dispositivo no detonó como era la intención".La primera ministra británica, Theresa May, ha convocado una reunión delpara analizar la situación tras la explosión en el metro de Londres.ha emitido un comunicado vía Twitter en el que asegura que "el terrorismo no nos intimidará".