Bangladés pide la creación de "zonas seguras" en Birmania para los rohinyá

La crisis en Rajine

La primera ministra de Bangladés, Sheij Hasina, ha pedido este jueves lapara hacer frente a la crisis en el estado de Rajine (oeste) derivada de la operación militar contra los rohinyá en la región.En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Hasina ha denunciado que los rohinyá "se han visto desplazados forzosamente de Birmania, huyendo de unaen su propio país, en el que viven desde hace siglos"."Estamos acogiendo a más de, ha resaltado, recordando que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha elevado a 430.000 los refugiados llegados a Bangladés desde el 25 de agosto."Estamos horrorizados por ver que las autoridades birmanas están colocandoal país. Esta gente tiene que poder volver a su patria con seguridad y dignidad", ha manifestado.Por ello, ha propuesto cinco medidas para hacer frente a la crisis, entre las que ha destacado la creación de "zonas seguras" en el interior de Birmania yasí como "el fin incondicional de la violencia y de la práctica de la limpieza étnica en Rajine inmediatamente y para siempre por parte de Birmania".Asimismo, ha pedido al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el envío de una misión de investigación, así comodesplazados a la fuerza a Bangladés a sus viviendas en Birmania".Por último, Hasina ha solicitado que las recomendaciones formuladas por la comisión encabezada por el ex secretario general depor parte de las autoridades birmanas.Las palabras de la primera ministra de Bangladés han llegado horas después de que el jefe del Ejército de Birmania, el general Min Aung Hlaing, pidieraa su territorio y reconstruyan sus comunidades, un mensaje que excluye directamente a los rohinyá, toda vez que no son una etnia oficialmente reconocida. La líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, aseguró el martes en su primer discurso sobre el estado de la Nación que Bpara que los refugiados regresen a Birmania, en el marco de un acuerdo firmado con Bangladés en 1993."Los refugiados de este país. Sin embargo, en su discurso de este jueves Aung Hlaing no ha dicho nada acerca de la vuelta de los refugiados que se encuentran en Bangladés.Cerca de 430.000 rohinyás han cruzado la frontera hacia Bangladés desde el 25 de agosto por la ola de violencia que comenzó con una serie de ataques de milicianos rohinyás contra las fuerzas de seguridad birmanas y. Esta operación ha sido denunciada por la ONU como "limpieza étnica".Los rohinyá son unade personas, pero el Gobierno birmano no les reconoce como ciudadanos porque considera que son descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladés.El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha recordado recientemente que, también de los derivados de la ciudadanía.En 2016, la oficina de Al Hussein publicó un informe basado en entrevistas a rohinyás queque, según el alto comisionado, ya "sugería" que había ataques "generalizados y sistemáticos" contra los rohinyás, llegando a alcanzar "posiblemente" la consideración de "crímenes contra la Humanidad".Suu Kyi, galaronada con elpor su postura durante la crisis y ha llegado a denunciar la existencia de "un gran iceberg de desinformación" para "crear problemas" y "beneficiar los intereses de los terroristas".Así, condenó el martes los abusos en el estado de Rajine peroque estarían llevando a cabo las fuerzas de seguridad del país, según denunció la ONU, lo que ha provocado una respuesta fría de la comunidad internacional.Las autoridades birmanas aseguran que, pese a las denuncias sobre ataques por parte de las fuerzas de seguridad contra civiles, entre ellos niños.