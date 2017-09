Los más pobres de México se sienten "abandonados" tras el terremoto que dejó 312 víctimas

Tarea monumental

312 víctmas en todo el país

Víveres y voluntarios se aglomeraban en los centros de acopio de lostras el brutal terremoto sufrido el martes 19 de septiembre, dando muestra de solidaridad en contraste con los esfuerzos del Gobierno para ayudar a las víctimas más necesitadas.En Roma y Condesa,están dispuestos para ayudar a cavar en busca de supervivientes que puedan seguir atrapados bajo los escombros. En los últimos días, sin embargo, han estado menos activos.Otros han llevado agua y comida para los rescatistas y/o para las miles de personas que quedaron sin hogar. Sin embargo, se han encontrado con queMientras tanto, en los barrios más pobres de las afueras de la capital, la ayuda era menos abundante y algunas víctimas se quejaron de que aún no habían recibido muestras de auxiliode Enrique Peña Nieto.En el dañado vecindario Del Valle, Marcela Sánchez, de 48 años, llegó en busca de ayuda después de que perdiera su casa por el sismo en el empobrecido municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, en el sobrepoblado Estado de México, adyacente a la capital. "Nosotros no hemos recibido ayuda", dijo Sánchez, añadiendo queLa respuesta del Gobierno al desastre está bajo estrecho escrutinio,, así como también la desigualdad de las operaciones de socorro y la falta de coordinación entre las autoridades."Hay bastante (provisiones y ayuda). Lo único que falta aquí es la administración de emergencias", dijo Roberto Hernández, fundador de Los Topos , untras un mortífero sismo.La respuesta del Gobierno está siendo organizada por la Coordinación Nacional de, que no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios a la agencia de noticias Reuters, al igual que la oficina del presidente tampoco respondió a solicitudes de comentarios.extranjeros y hordas de voluntarios civiles, han participado en la búsqueda de supervivientes y cuerpos.Pero la enorme tarea logística de ordenar esos recursos parece poca. Lay los voluntarios se quejan de que reciben órdenes superpuestas, frustrando los esfuerzos de socorro.Mientras los rescatistas trabajan 24 horas en los sitios del desastre,, a veces sólo de pie, inactivos.Hernández, de Los Topos, se quejó de la lentitud de la limpieza de escombros en un edificio de oficinas colapsado en la Roma. Mientras los rescatistas trabajaban encima de las ruinas,"Hay queEso lo hicimos hace 32 años y salvamos a 137 personas", dijo Hernández. "Mira (a los policías). Cada uno de ellos ahí está dispuesto a llevar por los menos dos piedras", agregó.El alcalde de la Ciudad de México dijo en una entrevista con la cadena de televisión Azteca que mejora la respuesta oficial.sin reticencias, sin poner ningún tipo de obstáculo, porque estamos trabajando de la mano con la Marina, con el Ejército, con la Policía Federal", comentó.Pero en los, cercanos al epicentro del terremoto, en algunos poblados las víctimas dijeron que el Gobierno no había llegado. En su lugar, caravanas de voluntarios viajaban desde la capital transportando ayuda para las poblaciones más remotas.En vecindarios relativamente cercanos, como, donde muchas de las modestas casas de adobe y ladrillo se desmoronaron o se agrietaron y los daños en las carreteras han impedido el acceso, residentes se quejaron de que la ayuda era lenta y no tan abundante como en otros barrios."No hemos tenido ningún apoyo de las autoridades,", dijo Antonio Ramírez, un profesor jubilado que realizaba un censo de viviendas afectadas. "Hasta los propios militares, en lugar de traer palas y picos, traen metralletas", agregó.El balance de víctimas mortales como consecuencia del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes la zona centro y sur de México ha ascendido a 319 , según el último balance oficial.El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, ha confirmado a través de su cuenta en Twitter el aumento de la cifra de fallecidos, distribuidos de la siguiente forma:Puente ha indicado que en. A los muertos en la capital del país se suman 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca.El terremoto tuvo lugar poco más de una semana después de otro de magnitud 8,2 en la escala de Richter que dejó. Se da la circunstancia de que tal día como el 20 de septiembre, hace justo 32 años, se produjo otro seísmo en México que dejó miles de víctimas mortales.Un terremoto de intensidad 6,1 y epicentro en Unión Hidalgo, Oaxaca , ha derrumbadoun puente y varias viviendas que habían resultado afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre.