1. Sesenta millones de kurdos sin Estado

2. El referéndum del Kurdistán iraquí

3. Los intereses petroleros internacionales rechazan la independencia

4. La lucha kurda contra el Estado Islámico

5. Una tierra prometida

Este lunes 25 de septiembre unosestaban llamadas a votar por la independencia de su región del Estado iraquí en un reférendum sin apoyo de la comunidad internacional. Los kurdos iraquíes han dado el primer paso al margen del Gobierno de Bagdad y han puesto las primeras bases para la formación de la nación que les fue prometida por la potencias occidentales tras la I Guerra Mundial, el Kurdistán.te ofrece algunas claves para entender un posible nuevo movimiento geopolítico en Oriente Medio.El kurdo es un pueblo cuyos orígenes se remontan al siglo VII a.C. Constituyencon unos 60 millones de habitantes que son, en su mayoría, musulmanes sunníes. Los kurdos tienen lengua propia, pero carecen de un Estado-nación reconocido.La región histórica del Kurdistán está distribuidaPor orden de habitantes kurdos, estos son, de más a menos: Turquía, Irán, Irak, Siria y Armenia. La región tiene una superficie total de casi 550.000 kilómetros cuadrados.Este lunes los(también Irak, pero con frontera con la región kurda) celebraron un referéndum unilateral de independencia para separarse de Irak.Según la comisión electoral, la participación en el sufragio convocado en junio ha sido superior al 72% y se espera que sea aprobado con una amplia mayoría. Las cifras preliminares facilitadas por el primer ministro, Masud Barzani, hablan deYa en 2005 la misma región celebró una consulta no vinculante en la cual el 98 % de los votantes dijo sí a la independencia.La región del Kurdistán iraquí, en el norte del país, es autónoma e independiente de facto desde la guerra de Irak de 1991 y, según asegura Barzani , los funcionarios de la zona ni siquiera cobran su salario por parte de Bagdad desde más de dos años atrás. El Kurdistán iraquí es un, el único activo económico con el que cuenta. La antes mencionada región de Kirkuk, que también ha votado la independencia pero no pertenece a la región kurda de Irak, es la única fuente de petróleo de los iraquíes . Su riqueza es tal que, de llegar a buen puerto el plebiscito, la reservas de petróleo del nuevo estado superarán a las de Nigeria, país africano que forma parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.No obstante,, y la vía natural pasa tanto por Turquía como por Irán. De la misma manera, parte de las reservas de petróleo de Turquía están en manos kurdas. Con una diáspora de 30 millones de kurdos en países de la región, los gobiernos de Irán y Turquía temen que el la ola independentista se propague entre sus propias poblaciones kurdas.La inestabilidad en la zona también es vista con rechazo por el eje de los regímenes chiíes, liderado portambién apoyan la unidad de Irak y rechazan el referéndum inconstitucional.El Gobierno iraquí de Haider al Abadi ya ha tomado represalias por la consulta y este martes ha dado a la región kurda. Tampoco negociará una autonomía diferente a la actual: "No mantendremos ninguna discusión", asegura el primer ministro.Turquía e Irán amenazan con cerrar tanto sus oleoductos como las vías de suministros de una región seca en la que escasea la comida.Más allá de los intereses económicos, al referéndum también puede ser usado comoen el poder, lo que también alimenta también el rechazo internacional.En el próximo mes de noviembre el Kurdistán espera poderpara desbloquear el Parlamento, cerrado desde 2015.El primer ministro asegura que no busca la reelección, pero su primogénito, Masrur Barzani, puede utilizarquien ya lleva en la presidencia diez años.Como estado independiente, los kurdos tienen su propio Ejército, los llamadosEstos peshmerga forman parte de las, una coalición de milicias kurdo-árabes respaldadas por Estados Unidos, en la lucha contra el Estado Islámico en la Guerra de Siria.Según sus portavoces, las FDS tienen un 80% de Raqqa , bastión del Daesh en el país, y esperan poder tomar la totalidad de la ciudad siria en menos de un mes. La reconquista de Raqqa se enmarca en la ofensiva Éufrates Enfurecido,diplomáticas con el pueblo kurdo.El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, ha declarado al respecto este martes que "si hubiera una declaración de independencia provocaría unaen un momento en el que Estado Islámico está siendo derrotado en Irak".En la misma línea, el ministro de Exterirores sirio, Walid al Moallem ha abogado por negociar "una mayor autonomía", a pesar de que Siria también se opone al referéndum, podemos sentarnos con los kurdos y alcanzar un acuerdo sobre el futuro", ha sostenido.Por el momento, el primer ministro de la región separatista declaró este lunes que "los peshmergaconjuntamente con las fuerzas iraquíes", si bien recordó que "si no fuera por los kurdos, Irak habría perdido su integridad territorial en 2005".Los kurdos apoyaron a la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial en uno de los frentes clave, que enfrentaba a los aliados con el Imperio Otomano. Como premio a su sacrificio, los aliados franceses, rusos y británicosen 1920.Sin embargo, el Imperio Otomano cayó,e iniciaron una guerra independentista.Sèvres nunca fue ratificado por los firmantes y, tres años después, con el Tratado de Lausana,entre Turquía, Reino Unido (Irak), Irán y Francia (Siria).