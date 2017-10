Un grupo de arquitectos reconstruye casas "más fuertes" con botellas en México

Cientos de miles de botellas de plástico vacías rellenadas con escombros y tierra pueden ser utilizadas construirpara aquellos que han perdido sus casas como consecuencia de los últimos temblores que han tenido lugar en México, según han explicado un grupo de arquitectos que está urgiendo a la población que done botellas de plástico vacías.El proyecto de estetiene como punto de partida la pequeña localidad de Jojutla, en el estado de Morelos, muy cerca del epicentro del seísmo de magnitud 7 que se produjo el pasado martes. El plan es ayudar a la población local a construir refugios de emergencia baratos suficientemente grandes para entre dos y cuatro personas, construidos con simples botellas de plástico llenas de los escombros de sus casas colapsadas."Ahora mismo, la gente está durmiendo en la calle, entre las basuras, bajo la lluvia. Necesitamos alojamiento para estas personas ya, no podemos esperar a que el Gobierno decida que va a ayudarnos", ha explicado Ana Vanessa Rendón Zuñiga, una de los tres arquitectos que ha creado la campaña de"Hay millones de botellas entre las donaciones que han llegado. Nuestro plan es visitar las comunidades para, ha añadido.El terremoto de la semana pasada, que sacudió a Ciudad de México y a los estados cercanos, causó la muerte de, por lo que miles de personas se encuentran ahora viviendo en la intemperie . El seísmo se produjo apenas una semana después de que otro terremoto de 8,1 sacudiera los estados del sur, causando 100 muertos y dejando a millones de personas en situación de necesidad humanitaria.Los organizadores de la campaña han pedido a la población local que done botellas vacías con tapón incluido y las deposite en los distintos centros de recolección que han instalado en México DF y localidades cercanas. Además de las botellas, necesitan herramientas, alambre y un poco de madera para construir las viviendas.La flexibilidad de las botellas de plástico implica quea los terremotos que el cemento, según ha asegurado Eduardo García Valencia, presidente del grupo Liderazgo Joven , que ayuda a construir viviendas con las denominadas como "botellas ladrillo", que no son otra cosa que botellas rellenas de arena.Al trabajar con VIEM, la organización de García planea convertir algunos de los refugios de emergencia en viviendas permanentes y ayudar a recaudar fondos para reconstruir algunas de las comunidades más afectadas. El arquitecto calcula quecon dos dormitorios."Hay mucha gente que cree que no están bien, que no es seguro vivir en una casa construida con botellas o de plástico", ha contado Rendón. "Pero hayy las viviendas siguen en pie sin problemas. Es una forma decente de vivir", ha asegurado.