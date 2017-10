Al menos 8.000 niños murieron o resultaron heridos en 2016 en conflictos en el mundo

Avances positivos

Al menos 8.000 niños murieron o resultaron heridos en 2016 en situaciones de conflicto en el mundo , según ha afirmado este jueves el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien ha expresado su preocupación además por el aumento del reclutamiento dey los casos de violencia sexual contra menores.En su informe sobre Niños y Conflicto Armado , Guterres ha reclamado a las partes en conflicto que cumplan con su responsabilidad de proteger a los niños, en línea con su"El destino tráfico de los niños víctimas del conflicto no puede no dejarnos indiferentes. Un niñoen un ataque o al que se le impide ir a la escuela a causa del conflicto ya son demasiados", ha valorado Virginia Gamba, representante especial de la Secretaría General de la ONU para Niños y Conflicto Armado.El documentoy más de 11.500 por parte de grupos armados en 20 países estudiados, con especial atención a la situación en Afganistán, Irak , República Democrática del Congo (RDC), Siria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. En el caso de, 851 niños fueron reclutados y participaron en combates durante 2016, una cifra que duplica la registrada en 2015. En Somalia, la cifra aumenta hasta los 1.951.fue el país que registró un mayor número de niños víctima del conflicto, con 3.512 muertos y heridos durante el año pasado, lo que supone un 24 por ciento más que el año anterior.En el caso de Yemen un total de 1.340 niños murieron o resultaron heridos, mientras que en Siria murieron o resultaron heridos 1.299 niños, según el citado informe.El documento acusa además a los gruposy los talibán de cometer actos de violencia sexual contra niños y usarlos para perpetrar atentados suicidas. En el caso de Nigeria, la mayoría de las víctimas entre niños fueron ocasionadas en estos ataques."El nivel de violaciones contra niños es absolutamente inaceptable y un indicador de la escala del sufrimiento de los niños , ya que la falta de acceso limita nuestra capacidad para tener una imagen completa", ha lamentado Gamba."Estos abusos tienen un impacto dramático no sólo en la vida de los niños, sino enen los países afectados, así como sobre la paz y la seguridad global", ha añadido.En este sentido, el informe destaca que laa permitir la entrega de ayuda humanitaria es una tendencia a nivel mundial, así como el aumento de los ataques contra escuelas y hospitales.Igualmente, ha sido generalizada lade niños por parte de fuerzas gubernamentales o grupos armados, principalmente en Afganistán, Irak, Israel y Palestina, Libia, Nigeria, RDC y Somalia.El caso de losde niños ha sido igualmente documentados, con 193 secuestrados en RDC y 98 en República Centroafricana (RCA), lo que duplica la cifra registrada en este último país en 2016.El informe ha recogido por otra parte, así como la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), destacando que este caso ha derivado en un descenso del número de violaciones contra los niños.Asimismo, ha apuntado que la firma decon la Coordinación de Movimientos del Azawad (CMA) en Malí y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPML-N) en Sudán, son una prueba de los beneficios del diálogo con grupos armados.En el caso de, la ONU ha indicado que ha recibido información sobre acciones de la coalición que encabeza Arabia Saudí para reducir el impacto del conflicto sobre los niños, incluida la creación de una unidad a tal fin.Durante la jornada, Naciones Unidas ha incluido en su lista negra a todas las partes implicadas en la guerra civil que se libra desde hace más de dos años en, señalando específicamente a la coalición por el gran número de víctimas infantiles que han causado sus acciones militares.Por todo ello, Gamba ha indicado que "en algunos países comoy la violencia", subrayando que "es una responsabilidad colectiva no abandonar a estos niños".