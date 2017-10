Políticos israelíes critican la decisión de Trump de no trasladar la Embajada a Jerusalén

Diferentes voces de la política israelí han criticado la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump , de no trasladar la Embajada estadounidense, como prometió en campaña electoral. Trump ha defendido aplazar esta medida, informa Europa Press.Desde hace años, el presidente estadounidense firma semestralmente una orden para aplazar provisionalmente el traslado, ya que Washington sesi hiciera el cambio, que supondría reconocer formalmente la capitalidad de Jerusalén pese a que la mitad de la ciudad es. Trump firmó en junio su primera orden de aplazamiento del traslado y todo apunta a que volverá a hacerlo en diciembre."Quiero darle una oportunidad a la paz antes de pensar en trasladar la Embajada a Jerusalén", afirmó Trump el sábado durante una entrevista con el exgobernador de Arkansas Mike Huckabee. "Si podemos conseguir la paz entre los palestinos e Israel, creo que supondrá la", dijo.Sin embargo, el ministro para Asuntos de Jerusalén del Gobierno israelí, Zeev Elkin, del partido Likud, afirmó queal confiar en el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas "Estoy muy decepcionado por que el presidente Trump haya optado por retrasar la aplicación de su promesa de campaña de trasladar la Embajada estadounidense a Jerusalén debido a lacon la actual administración palestina", argumentó Elkin, según recoge el diario The Jerusalem Post En particular, denunció la "constante incitación de la Autoridad Palestina", que "se niega a dejar de pagar salarios a terroristas, elige a un asesino como alcalde de Hebrón y apoya a Hamás". "Lo último que se puede esperar de (Mahmud) Abbas es avanzar hacia la paz", apostilló.También el, Nir Barkat, defendió el traslado de la Embajada a Jerusalén, "la capital eterna del Estado de Israel y del pueblo judío (...)".Por su parte, la viceministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Hotovely, subrayó que. "Todos sabemos que Jerusalén seguirá en manos de Israel en cualquier acuerdo futuro. Por consiguiente, es importante no condicionar el traslado de la embajada al avance en las negociaciones con los palestinos, ahora muy lejos de la palabra paz y que en cambio incitan el odio y la violencia", argumentó.