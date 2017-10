Oxfam Intermón reclama un "cambio urgente" de las "devastadoras" políticas migratorias de la UE

La organización no gubernamental Oxfam Intermón ha reclamado este miércoles un políticas migratorias de la Unión Europea (UE) , apuntando además al fracaso del mecanismo de reubicación desde Italia y Grecia."Claramente las instituciones europeas y sus miembros han preferido poner todos sus esfuerzos enaunque esto implique dejar de lado los derechos de las personas y no fomentar mecanismos para gestionar el flujo migratorio de manera legal y seguro", ha dicho Paula San Pedro, responsable de incidencia humanitaria de Oxfam Intermón.Por ello, la ONG ha pedido un nuevo enfoque que, recalcando que "las decisiones erradas de los líderes europeos en su intento de detener la migración irregular a toda costa han sacrificado la seguridad y la dignidad de las personas".En su informe Al otro lado de la fortaleza Europa , Oxfam Intermón ha destacado que entre las consecuencias de las políticas europeas figuran violaciones de Derechos Humanos en Grecia, Italia o los países balcánicos, separación de familias, aumento del riesgo durante el viaje o indefensión de los solicitantes de asilo.En este sentido, ha indicado que las citadas medidas de la UE durante los dos últimos años han sido cortoplacistas , resaltando que elha derivado en el hacinamiento de solicitantes de asilo en instalaciones de islas de Grecia, a menudo acompañado de restricción de movimientos, o la violación diaria de sus derechos legales.La ONG ha añadido que este acuerdo ha abierto además la puerta a, país en el que miles de migrantes y refugiados han sufrido abusos y violaciones de Derechos Humanos.Asimismo, ha criticado, que se hayan dificultado los movimientos en el interior de Europa para los refugiados y migrantes que han conseguido entrar en la UE, y que se hayan limitar las vías seguras y regulares de entrada, argumentando que esto "incrementa el sufrimiento al forzar a las personas a transitar por rutas peligrosas".Oxfam Intermón ha hecho además hincapié en el caso de España , recordando que el país ha sido recientemente condenado por primera vez por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las 'devoluciones en caliente'.En su informe, ha recordado que España "no ha llegado a más del, y sigue sin modificar un sistema de asilo arcaico e inflexible"."Además, está teniendo un(junto a Alemania, Italia y Francia) para impulsar acuerdos con terceros países independientemente del historial de estos países en la garantía y protección de Derechos Humanos", ha señalado, resaltando que "como parte de esta nueva iniciativa, el Gobierno ha anunciado una próxima reunión sobre terrorismo e inmigración ilegal".Por ello, San Pedro ha explicado que "más allá de lo peligroso que resulta el título de la cumbre que coloca en un mismo binomio la migración y el terrorismo, pone de relieve lasobre un fenómeno, la migración, multicausal y multidimensional que requiere un análisis mucho más amplio, y donde los derechos de las personas quedan relegados"."Además, resulta sorprendente la opacidad de la administración sobre dicho evento del quea pocas semanas de su celebración", ha resaltado.Oxfam Intermón ha reclamado por ello un enfoque nuevo y ha planteado siete propuestas para ello, entre las que destaca garantizar que cualquier política migratoria rAsimismo, propone la aplicación de, o garantizar que los acuerdos con terceros países no reducen la responsabilidad de la UE o los estados miembros a la hora de acoger y proteger a personas refugiadas y solicitantes de asilo.Otras medidas planteadas son un compromiso de la UE ao facilitar la reunificación familiar."Los gobiernos europeos deben cambiar inmediatamente su enfoque para, ha remachado San Pedro.