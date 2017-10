La UE inicia la puesta en marcha de la Fiscalía europea contra el fraude

Estructura

Los ministros de Justicia de la Unión Europea han cumplido este jueves el último paso paraque permita investigar, perseguir y encausar los delitos económicos que, como el fraude del IVA o la malversación de fondos comunitarios, informa Europa Press."Hoy es un gran día,", declaró el ministro de Justicia de Estonia y presidente de turno de la UE,, a su llegada a la reunión en Luxemburgo en donde han confirmado la creación de este órgano.", insistió el ministro estonio, quien ha explicado que la Fiscalía europea tendrá poderes y competencias "fuertes y sólidos".También la comisaria de Justicia, Vera Jourova, se ha mostrado satisfecha portanto para la UE como para sus contribuyentes.Con todo, se trata de un proyecto del que sólo, entre los que sí está España, y que necesitará entre dos y tres años para echar a andar, por lo que no estará operativo hasta al menos 2020.Para los países participantes es una "etapa histórica" que, según celebran fuentes diplomáticas, a pesar de varios socios se resistan a participar.En la actualidad sólo las autoridades nacionales tienen competencias para perseguir el fraude fiscal, aunque, y su jurisdicción acaba en sus fronteras.El objetivo es que esta Fiscalía únicasin tener que pasar por los trámites habituales de cooperación judicial, más tediosos por su burocracia.Aunque no hay datos oficiales sobre el alcance del daño a los intereses de la UE, Bruselas estima en unos, que también estará bajo la competencia del fiscal europeo.Su mandato se limitará a cuestiones financieras, aunque el presidente de Francia, Emmanuel Macron,, algo que desde el Ejecutivo comunitario se vería con buenos ojos, pero que en Bruselas se como una posibilidad muy lejana."Veamos primero cómo funciona cuando se ponga en marcha. Iremos paso a paso", pedía un alto cargo comunitario al ser preguntado por la idea francesa, que no ha estado en la mesa de debate este lunes., según admiten incluso fuentes diplomáticas galas.Entre tanto, cuando sea operativa, la Fiscalía contará con dos niveles en su estructura.y que contará con un Fiscal general europeo y un fiscal más por cada Estado miembro integrado (20 por ahora), además del equipo técnico y de investigación necesario.El segundo nivel estará descentralizado con fiscales delegados de la UE en cada Estado miembro, que, la lengua local y otras particularidades de cada país. Y estarán supervisados en las investigaciones y actuaciones judiciales incoadas por el Fiscal europeo.Será un órgano "independiente" para ely la rápida congelación e incautación de activos, así como la detención de sospechosos; y trabajará con la agencia de cooperación judicial europea (Eurojust) y la Oficina europea Antifraude (OLAF).La OLAF no cuenta actualmente con instrumentos para perseguir penalmente el fraude y sólo puede notificar a los Estados miembros informes sobre sus investigaciones. Recomendaciones que, según las cifras que maneja la Comisión Europea.Junto a España participan en esta cooperación reforzada Austria, Italia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.