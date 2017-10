Trump cierra el grifo del 'Obamacare' a los seis millones de estadounidenses más pobres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,que no pueden permitirse asumir el coste completo de sus seguros sanitarios, una de las medidas clave del Obamacare, según ha informado este jueves la cadena CNN. Las aseguradoras ya han advertido al Gobierno que la medida puede provocar una enorme subida de los precios de los seguros médicos. La decisión por parte de Trump depor parte de los democrátas en el Congreso y la amenaza de una denuncia por parte del Fiscal General de Nueva York.Trump ha pagado los subsidios desde que asumió su cargo en enero, pero lleva. Las ayudas, garantizadas dentro del Obamacare, tienen como objetivo ayudar a pagar los gastos médicos de aquellas familias que no puedan permitírselo. Los subsidios beneficiaban a más de seis millones de norteamericanos.El presidente estadounidense ha mostrado su frustración en numerosas ocasiones ante la i mposibilidad de retirar por completo el Obamacare , que ha sido atacado por los republicanos durante años por considerarloNo obstante, muchos senadores republicanos han urgido públicamente a la Administración de TrumpDe acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, el presidente ha tomado la decisión "basándose en los"El rescate de las compañías aseguradoras a través de estos pagos ilegales es otro ejemplo dey eludía la ley para apoyar un sistema corrupto", ha asegurado Sanders en un comunicado.El líder democráta en el Senado, Chuck Summer, y su par en el Congreso, Nancy Pelosi, han criticado la decisión de Trump en un comunicado conjunto, en el que acusan al mandatario de provocar de forma deliberada elpara millones de ciudadanos."Es un rencoroso acto dey de clase media en cada esquina de Estados Unidos", han declarado. "No se equivoquen, Trump intentará culpar al Obamacare, pero esto se le va a volver en su contra y pagará por ello", han asegurado., ha dicho en un comunicado que está preparado para presentar una demanda contra la decisión ejecutiva del presidente. "No permitiré que el presidente Trump utilice a las familias de Nueva York como peones al servicios de sus políticas en su peligrosa campaña para acabar con el Obamacare a cualquier coste", ha afirmado.