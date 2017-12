El Parlamento británico da la espalda a May, que sufre su primera derrota sobre el 'Brexit'

La Cámara de los Comunes de Reino Unido ha aprobado la introducción de unpresentada por el Gobierno de Theresa May para planificar la ruptura de la Unión Europea, lo que supone la primera derrota parlamentaria de la premier en un proceso que se atisba complejo.Por 309 votos a favor y 305 en contra, los diputados han aprobadopara dar el visto bueno al futuro acuerdo de Brexit con la Unión Europea, a pesar de que la propia May se había posicionado en contra de dicho cambio porque, en su opinión, puede poner en peligro un proceso de divorcio ordenado.Una portavoz de Downing Street ha reconocido posteriormente la " decepción " del Gobierno por esta votación, ya que implica", previsto para el 29 de marzo de 2019, según informan los medios británicos.El Gobierno británico intenta sacar adelante un texto en el Parlamento que con la UE y traspone la legislación europea a la legislación nacional para garantizar la continuidad tras la salida efectiva de la UE."Tal y como está redactado ahora, lo que la enmienda dice es quehasta el acuerdo de salida y que la ley de aplicación haya llegado al libro de estatutos", explicó May este miércoles, al criticar una propuesta defendida, principalmente, por los partidarios de la continuidad en la UE."Eso podría ocurrir en una fase muy tardía en los procedimientos, lo que podría significar que no seamos capaces de la salida ordenada y tranquila de la Unión Europea que deseamos tener", advirtió la premier, quien prometió que, en cualquier caso, el acuerdo final para el Brexit será sometido al