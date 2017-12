Kuczynski sobrevive a la moción de censura presentada en su contra por su presunta vinculación a Odebrecht

La vinculación a Odebrecht

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczunski, ha sobrevivido este jueves apor su presunta vinculación a la constructora brasileña Odebrecht, que se encuentra en el centro de un entramado de corrupción que ha salpicado a numerosos gobiernos en Latinoamérica.Con, el pleno del Congreso peruano no ha logrado el mínimo necesario de 87 diputados para dar luz verde a la medida, que fue presentada ante presunta "incapacidad moral permanente" del dirigente por su relación con Odebrecht.Durante la votación se hallaron presentes en-sólo se registró una ausencia por enfermedad-, según ha recogido el diario local El Comercio , que ha indicado que el presidente seguirá en su puesto gracias a tan sólo ocho votos. Las nueve abstenciones , de un total de 21, que han inclinado la balanza a favor de Kuczynski son las presentadas por los parlamentarios delEstelita Bustos, Guillermo Bocangel, Clayton Galvan, Maritza García, Kenji Fujimori, Marita Herrera y Bienvenido Ramírez, entre otros., cuyos diputados abandonaron el hemiciclo y decidieron no votar. Días antes habían anunciado que no apoyarían una moción de censura contra el mandatario.Una vez se hizo público el resultado, los diputados del, han procedido a celebrar el recuento. Los 18 congresistas de la formación votaron en contra de la moción.Posteriormente, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, ha dado por terminada la sesión, que se inició sobre las 9.40 de la mañana (hora local), que se vio sucedida porLos diez parlamentarios de la coalición de izquierda Frente Amplio votaron a favor. Los diputados de, por otra parte, se abstuvieron en su mayoría, mientras que los de Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) votaron a favor a excepción de Jorge del Castillo y Luciana León, que se abstuvieron.Una vez anunciado el resultado, el presidente ha expresado su agradecimiento y se ha dirigido a la nación. "Peruanos, mañana empieza un nuevo capítulo en nuestra historia:. Una sola fuerza, un solo Perú", ha manifestado.El cerco sobre Kuczynski se ha estrechado después de que la filial de Odebrecht en Perú entregase al Congreso un, que hasta ahora había esquivado la trama de corrupción que tejió la constructora brasileña por varios países de América Latina.Odebrecht aseguró la semana pasada que dio. Una de ellas, Westfield Capital, recibió más de 780.000 dólares (635.000 euros) entre 2004 y 2007, incluyendo 60.000 dólares (50.600 euros) n los años en los que Kuczynski fue ministro de Economía y primer ministro de Toledo.Por otra parte, 4 millones de dólares (3,4 millones de euros) habrían sido, para la que el mandatario trabajó como consultor financiero en proyectos de infraestructura.que se le debería presuponer y ha asegurado en varias ocasiones que no es un corrupto y que no ha mentido en ningún momento. Asimismo, ha achacado la moción a una "actitud agresiva de la mayoría opositora que controla el Congreso".El miércoles, el presidentey que podría sufrir un golpe institucional dada la creciente crisis política en torno a su figura.Durante su alegato de defensa al inicio de la sesión de este jueves en el Congreso,y ha advertido de que la situación podría acabar con la democracia en el país.