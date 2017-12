Un diputado israelí aborda un autobús que trasladaba a familiares de reos palestinos y les insulta

קבלו פייק ניוז תוצרת חמאס!



חנזירי החמאס אירגנו לעצמם מצעד גאווה למשפחות חלאות האדם שחזרו בבושת פנים לעזה, כדי לגרד מהרצפה מעט מהכבוד האבוד שלהם אחרי שהעמדתי אותם במקומם.



הפחדנים מהרצועה גם סיפרו לעולם שהתעמתתי רק עם זקנה, הסרטון הבא מדבר בעד עצמו... pic.twitter.com/aXBfIAchqc — אורן חזן (@oren_haz) 25 de diciembre de 2017

El parlamentario israelí ha abordado este lunes un autobús que trasladaba a familiares de presos palestinos desde la Franja de Gaza a la prisión de Nafha y ha, afirmando que sus hijos son "perros".Durante el incidente, que ha sido grabado en vídeo, Hazan —miembro del partido Likud— ha preguntado a las mujeres que viajaban en el autobús. "¿Que hizo su hijo?", ha preguntado a una de ellas, quien ha respondido que "no hizo nada".. Viene a visitar a la basura que está sentada en prisión, a quien considera miembro de su familia", ha espetado el parlamentario, según ha informado la agencia palestina de noticias Maan.Ante las quejas de las mujeres, Hazan ha asegurado que "se asegurará de que no pueden realizar más visitas".No son bienvenidas, tenéis que entender bien que criasteis a vuestros hijos para que asesinaran", ha agregado.El diputado es parte de la llamada Fuerza de Acción para la Liberación de Prisioneros y Desaparecidos, queque trasladen a familiares palestinos a prisiones israelíes hasta que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no entregue los cuerpos de dos soldados muertos en la última ofensiva israelí contra Gaza y otros dos civiles a quienes retiene en el enclave palestino.En respuesta a lo sucedido, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), que organiza estas visitas, ha recordado que "los familiares de los prisioneros tienenHazan ya ha protagonizado otros incidentes en el pasado, incluida una ocasión en la que aceptó una, si bien finalmente dio marcha atrás siguiendo órdenes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu