La CSU exige a Merkel formar gobierno "a más tardar" en abril

El líder de la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU),, emplazó a Angela Merkel , canciller y líder de la Unión Cristiano Demócrata (CDU), a, informa Europa Press."Semana Santa es, a más tardar, la fecha (para formar gobierno). Es decir, a principios de abril. De lo contrario, diría queal no lograr formar un Gobierno en este tiempo", afirmó Seehofer en una entrevista con la agencia de noticias DPA.Tras fracasar en noviembre el intento de conservadores, liberales y verdes de formar una alianza de Gobierno, Seehofer asegura ser consciente de queAlemania enfrenta en la actualidad su mayor crisis política tras la celebración de los comicios generales el pasado 24 de septiembre. Nunca antes el país había necesitadoDe ahí, su empeño en que las conversaciones que su bloque conservador inicia el 7 de enero con el(SPD),, vayan por buen camino. "Es por eso que acordamos negociar de forma muy eficiente y en un tiempo limitado con el SPD", subrayó.El líder de la CSU bávara expresó su satisfacción por que los dos principales partidos del país, que gobernaron en coalición durante la última legislatura, hayan marcado elpara decidir si finalmente inician conversaciones formales para firmar un pacto de gobierno."Si todo va bien, entonces a finales de enero podrían comenzar las negociaciones para una coalición y tendríamos suficiente tiempo hasta abril para formar un gobierno. Cualquier otra opción no sería Made in Germany", apuntó Seehofer.En caso de que las dos formaciones no lleguen a un acuerdo, Seehofer ry se ha mostrado partidario de convocar nuevas elecciones.