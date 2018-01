Miles de personas se manifestaron este miércoles en ciudades de Irán para expresar suy contrarrestar las protestas en las calles contra las políticas económicas del gobierno de los últimos días. "¡Muerte a EEUU, muerte a Israel", gritaban los manifestantes, que pedían el cese de las manifestaciones de protesta.Las manifestaciones antigubernamentales comenzaron el pasado jueves en la ciudad de Mashad y se extendieron a numerosas ciudades, y hasta ahora han causado mas demientras que más de mil manifestantes han sido detenidos. El ministerio iraní del Interior declaró ilegales a las protestas. "Pedimos al pueblo que no asista a las concentraciones ilegales, si tienen la intención de participar en las manifestaciones hagan la demanda y será revisada", dijo el ministro del Interior iraní, Abdolreza Rahmaní Fazlí.El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha defendido este miércoles el derecho de los iraníes a "ser escuchados", al tiempo que ha instado a las autoridades a gestionar esta crisis de modo que no resulte en ""Estoy profundamente preocupado por las informaciones de que más de 20 personas, incluido, han muerto y cientos han sido arrestadas durante la reciente ola de protestas en Irán", ha dicho el diplomático jordano en un breve comunicado.Al Hussein ha recordado que "los ciudadanos iraníes que han tomado las calles para expresar su descontento tienen derecho a ser escuchados y a que las cuestiones que han planteado sean resueltas a través de un diálogo con pleno respeto a la libertad de expresión y a su derecho a la reunión pacífica".Mientras, el El presidente de Estados Unidos,, ha asegurado este miércoles que dará "un gran apoyo" a los iraníes que llevan casi una semana manifestándose contra el Gobierno, en lo que supone el mayor desafío para el régimen de los ayatolás desde la reelección de Mahmud Ahmadineyad en 2009."Gran respeto por el pueblo de Irán, que está intentando", ha escrito Trump en su cuenta oficial de Twitter, donde lleva tres días consecutivos elogiando a los iraníes que se han echado a las calles de Teherán y otras ciudades.Trump ya dijo el lunes que confía en que esta ola de protestas antigubernamentales signifique que "la hora del cambio" ha llegado a Irán y en su mensaje de este miércoles ha prometido ayudar, aunque no ha concretado: "Veréis un gran apoyo de Estados Unidos en el momento adecuado".La Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea,, ha pedido por su parte al Gobierno de Hasan Rohani que evite el uso de la violencia en las protestas que tienen lugar en varias ciudades del país, así como que se garantice la libertad de expresión."Con el espíritu de franqueza y respeto que es la base de nuestra relación, esperamos que todas las partes involucradasy se garantice el derecho a la libertad de expresión, también a la luz de las declaraciones del Gobierno iraní", ha expresado en un comunicado en el que también detalla que ha mantenido contactos con las autoridades del país asiático durante los últimos días."La UE está siguiendo de cerca las manifestaciones en marcha en Irán, el incremento de la violencia y las", ha expresado la jefa de la diplomacia europea, para después garantizar que el bloque comunitario seguirá supervisando la situación.