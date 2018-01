Windows y Linux ralentizarán su sistema para corregir el fallo en los procesadores Intel de la última década

Una vulnerabilidad presente en procesadores de la marca Intel, sobre la que no han trascendido detalles técnicos, ha provocado que sistemas operativos como Linux o Windows divulguen en las próximas fechas una actualización de sus kernels (núcleos de su sistema operativo) que prevé reducir el rendimiento Según ha publicado el portal The Register , programadores de Linux y Windows están trabajando para adaptar sus respectivos software a una importante vulnerabilidad detectada en los procesadores Intel x86-64 de la última década., e incluso las propias compañías están siendo herméticas por el momento sobre la naturaleza de estos cambios.Linux, sistema de código abierto en el que colaboran miles de programadores, está trabajando en la revisión del sistema de memoria virtual bajo el que opera su kernel (núcleo), un programa que actúa como núcleo fundamental de un sistema operativo y controla todo el funcionamiento del equipo. Por su parte,, después de que sus evaluadores probasen versiones beta del parche durante los pasados meses de noviembre y diciembre.El citado portal ha valorado que el lanzamiento de esta actualización podría desvelar detalles sobre la naturaleza del bug, que también obligará a lacomo la versión de 64 bits de macOS.No obstante, The Register ha recogido que las actualizaciones en las que trabajan tanto Linux como Microsoft. Su impacto todavía está siendo analizado, pero se estima inicialmente que la ralentización en los equipos se mueve entre el 5% y el 30%, en función de la tarea y el tipo de procesador.Sin embargo,estos problemas de rendimiento.A pesar de la ausencia de datos oficiales, el citado medio ha determinado que la vulnerabilidad de Intel permite que un programa de usuario normal pueda conocer el diseño o el contenido de las áreas protegidas de kernel. De esta forma, lcapaz de acceder a archivos de contraseñas o determinados ficheros.La corrección sobre la que están trabajando los sistemas operativos consiste ende los procesos de usuarios, a través de un sistema conocido como tablas de aislamiento de páginas del Kernel (KPTI, por sus siglas en inglés).