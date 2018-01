Israel publica la lista de 20 organizaciones de BDS cuyos activistas tendrán prohibida la entrada al país

El Gobierno de Israel ha publicado este domingo la lista de 20 organizaciones cuyos activistas tendránEn la lista,, figuran organizaciones europeas y estadounidenses, así como otras de América Latina y de Sudáfrica, tal y como ha recogido el diario local Haaretz La campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel es una iniciativa activista integrada por decenas de organizaciones de origen occidental que piden que, ha sostenido el titular de la cartera de Asuntos Estratégicas, Gilad Erdan , agregando que "ningún país habría permitido que los críticos que fueran a dañarlo entraran en él"."Las organizaciones del boicot deben saber que el Estado depara dañar a sus ciudadanos", ha argumentado.Por su parte, el ministro del Interior, Arye Deri, ha recalcado quepara actuar contra Israel y difamar al país". "Actuaré contra esto por todos los medios", ha asegurado.. La medida afecta a altos cargos de las mismas así como a otros activistas considerados clave, aunque no ocupen un cargo oficial.Asimismo, también afecta a, así como a activistas que viajen a Israel en nombre o como parte de una delegación iniciada por alguna de las organizaciones incluidas en la citada lista.BDS France, BDS Italy, BDS Kampagne, Friends of Al Aqsa, Ireland Palestine Comitte of Norway, The European Coordination of Committees and Associations for Palestine, The France Association Palestine Solidarity, The Palestine Committee of Norway, Palestine Solidarity Association of Sweden, Palestine Solidarity Campaign y War on Want.A ellas se sumanAmerican Friends Service Committee -premiada con el Premio Nobel de la Paz en 1947-, American Muslims for Palestine, Code Pink, Jewish Voice for Peace, National Students for Justice in Palestine, US Campaign for Palestinian Rights. Por último, la lista incluye a BDS Chile, BDS National Committee y BDS South Africa.La lista ha sido publicada el mismo día en el que las autoridades israelíesde una rama local de una ONG noruega que opera en Cisjordania y Jerusalén este.Según las informaciones recogidas por Haaretz, la activista está acusada de reclamar durante años, ya que a su llegada al país presuntamente participaban en actividades ajenas al trabajo humanitario.