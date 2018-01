"Un nuevo día asoma en el horizonte": Oprah Winfrey sopesa presentarse como candidata de los Demócratas en 2020

El demoledor discurso de Oprah Winfrey contra los abusos en el cine https://t.co/gh1WUeqcp7 pic.twitter.com/yRm311ijiR — La Vanguardia (@LaVanguardia) 9 de enero de 2018

La actriz, productora y presentadora Oprah Winfrey estáa las elecciones estadounidenses de 2020.Esta información, procedente deha sido publicada por la cadena CNN y ampliamente repetida por medios en todo el mundo.Winfrey subió el pasado domingo al escenario en la gala de los Globos de Oro en Los Ángeles para recoger el premio honorífico Cecil B. DeMille en reconocimiento a toda su carrera. Desde allí, convirtiéndose en la protagonista de la noche: "El tiempo de callar ha acabado. Un nuevo día se asoma en el horizonte", proclamó la galardonada.El emotivo discurso de la presentadora más importante de los Estados Unidos cargó contra el acoso sexual a las mujeres en el marco de lacontra poderosas e influyentes figuras de la industria del cine, como el productor Harvey Weinstein. Durante la gala, el anfitrión, Seth Meyers hizo una broma sobre la posibilidad de que Oprah Winfrey acabara como inquilina de la Casa Blanca. Posteriormente,: "Quiero que ella se presente a presidenta (...) No creo que tuviese ninguna intención. Pero ahora no tiene opción".La estrella y empresaria es una de las figuras más influyentes de la televisión en EEUU gracias a su programa The Oprah Winfrey Show La también actriz de 63 años de edad sufrió abusos de sus familiares cuando solo tenía 9. Hija de una madre soltera y de extracción humilde, fue criada por su abuela en un pueblo de Mississipi, quien laSegún la lista Forbes de multimillonarios correspondiente a 2017, Winfrey es actualmente la mujer negra más rica de EEUU. Con una fortuna estimada en cerca de 3.000 millones de dólares, Winfrey fueentre 2006 y 2008, el primer presidente afroamericano de la historia de EEUU.Las primarias demócratas para escoger a su candidato presidencial para 2020 comenzarán después de las legislativas de medio mandato deEn el bando republicano, por su parte, el actual presidente