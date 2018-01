El jefe del Mossad dice que Israel "tiene ojos, oídos e incluso más" desplegados en Irán

El director del Mossad, Yossi Cohen, ha afirmado este martes que Israel "tiene ojos, oídos e incluso más" en Irán, agregando queEn declaraciones sobre las manifestaciones por la mala situación económica en Irán, Cohen ha resaltando que "se deben a que, pese a las, no ha conseguido mejorar la situación económica a ojos de gran parte de la población"."Esta realidad está llevando a la gente a las calles, pero. Me gustaría ver una revolución , pero los manifestantes hacen frente a fuerzas opositoras", ha sostenido.Asimismo, ha destacado que " Irán está gastando cada vez más dinero en seguridad para lograr sus aspiraciones de", al tiempo que ha recalcado que las autoridades israelíes "ven una buena oportunidad a favor de sus intereses de seguridad"."El Mossad tiene la. No podemos ser los segundos en cuanto a personal, defensa ante ciberataques y espionaje", ha remachado, según ha informado el diario local Haaretz Las protestas comenzaron por la, a pesar de la prometida mejora con el acuerdo nuclear firmado en 2015 con las potencias mundiales, pero rápidamente adquirieron un matiz político, dejando hasta la fecha un balance de 21 muertos.A una semana del inicio de las revueltas antigubernamentales, las autoridades desplegaron a ladurante la crisis de 2009- en tres provincias y desde entonces la contestación social de ha reducido.Al mismo tiempo,estos días para amortiguar el impacto mediático de las protestas opositoras.El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ha culpado de los disturbios a los. Por su parte, el ministro de Inteligencia, Mahmud Alavi, prometió el sábado una "dura respuesta" contra "las fuerza antirrevolucionarias", según informó la agencia de noticias IRNA.