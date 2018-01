El jefe de gabinete de Trump admite que construir una frontera con México era solo una promesa electoral

El jefe de Gabinete de la Casa Blanca,, ha tachado este miércoles derealizadas por el presidente, Donald Trump , durante la campaña electoral y ha asegurado que México jamás pagará el muro fronterizo con Estados Unidos.Las declaraciones de Kelly, que ha asegurado en reiteradas ocasiones que México pagará el muro y no los contribuyentes estadounidenses. El jefe de Gabinete de la Casa Blanca ha matizado que "se dijeron algunas cosas sobre la campaña que resultaron estar desinformadas". ". Es muy difícil", ha añadido.. (...) En vez de eso, lo que la Administración sugiere es establecer una barrera física en muchas zonas", ha explicado Kelly, que ha hecho especial hincapié en el concepto de las "barreras físicas".Kelly ha señalado que, en vez de un muro concreto, es necesario "una barrera de unas 700 millas (1.100 kilómetros)". En el marco de una entrevista con la cadena de televisión Fox , el jefe de Gabinete aseverado que la Administración busca introducir la financiación de la construcción del muro en lasde América del Norte (TLCAN, también conocido como NAFTA)."De alguna forma,, pero no directamente desde su Gobierno", ha insistido.Asimismo, lasobre la política antiinmigración de la Administración Trump, que anunció en septiembre la derogación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), ideada por la Administración del expresidente Barack Obama para proteger de la deportación a cerca de 800.000 dreamers.Senadores republicanos y demócratas han alertado recientemente de que. El martes, la Casa Blanca aseveró que el acuerdo migratorio presentado por los senadores sobre los dreamers, inmigrantes que llegaron de forma irregular a Estados Unidos siendo niños, no se ajusta a las prioridades del presidente.Kelly ha destacado la importancia de queinmediatamente después de que se anunciara. "Trabajé para lograr una ampliación del DACA. Lo ordené. Lo gestioné. Y todo el mundo me ha dado las gracias por ello", ha afirmado.