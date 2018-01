La falta de acuerdo entre demócratas y republicanos provoca el cierre del Gobierno de EEUU por primera vez desde 2013

El Gobierno federal de Estados Unidos después de que la votación para aprobar el proyecto de financiación a corto plazo fracasara en el Senado debido la, informa Europa Press.Se trata de la primera vez que–tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado– se ve obligada a cerrar.Para dar luz verde a los presupuestos que hubieran evitado el cierre, lo que situaba en diez el número de votos demócratas necesarios para aprobar el proyecto republicano.El recuento de la votación es de, de los cuales cinco son demócratas (Joe Donnelly, Heidi Heitkamp, Doug Jones, Joe Manghin y Claire McCaskill).Por su parte, los senadores republicanos Jeff Flake, Lindsay Graham, Mike Lee y Rand Paul han votado en contra de la propuesta, según ha informado The New York Times.El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y el de los demócratas, Chuck Schumer,. Varias fuentes han informado a la cadena de televisión CNN de que las conversaciones están siendo "potencialmente productivas", peroLa aprobación de un presupuesto a corto plazo hasta el 16 de febrero, que logró el visto bueno de la Cámara de Representantes este mismo jueves, era clave para evitar el cierre del Gobierno del presidente, Donald Trump.Republicanos y demócratas han estado negociando durante los últimos días la que sería la, en octubre de 2017. Uno de los puntos más controvertidos de las negociaciones gira en torno a laA pesar de que ambos partidos lograron llegar a un acuerdo sobre el programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), el magnate lo rechazó dado queTras la votación de este viernes a última hora, la Casa Blanca ha indicado en un comunicado que no negociará el estatus de los dreamers –los cerca de 800.000 inmigrantes que llegaron de forma ilegal al país siendo niños–, "para lograr sus temerarias demandas".Asimismo, la Administración ha aseverado que"cuando los demócratas comiencen a pagar a las Fuerzas Armadas" estadounidenses.