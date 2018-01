Suspenden el primer matrimonio homosexual en Costa Rica tras la prohibición del Consejo Notarial

Una pareja de homosexuales ha anunciado este viernes quetras la prohibición del Consejo Notarial queLa decisión del Consejo Notarial ha tenido lugar a pesar de las recomendaciones y críticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , que ha instado a reconocer los derechos de las parejas homosexuales en el país."La notaria nos dijo que lo mejor era posponer el matrimonio.", ha manifestado Mario Arias, que tenía previsto casarse con Roberth Castillo y"Mi mensaje va dirigido a todas las parejas que estaban esperando para casarse. Estamos seguros de que esto va a pasar y que así como nosotros nos vamos a casar ustedes también se van a casar, entonces tengan la confianza de que todo esto se va a resolver por la vía legal y", ha destacado Castillo.Asimismo, la pareja ha asegurado que, según ha recogido el diario local La Nación.En este sentido, Arias ha criticado que "lo que está haciendo el Consejo Notarial no es solo no cumplir o no facilitar el cumplimiento, sino", algo que ha tildado de "muy grave".La notaria de la pareja, Marianella Mora, ha indicado quey que, por ende, deben apegarse a la directriz del Consejo de Notariado."No hay mal que por bien no venga. Se abre la vía de una discusión jurídica que es necesaria en el país y que", ha manifestado Mora.