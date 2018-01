Arranca en Viena el nuevo intento de la ONU para negociar la paz en Siria

La ONU reúne desde este jueves en la capital de Austria, Viena, a representes del Gobierno y de la oposición de Siria con el objetivo deque se ha resistido en las últimas rondas de contactos, la última de las cuales —la octava— tuvo lugar en diciembre en Ginebra, informa Europa Press.El enviado especial de la ONU para Siria, Steffan de Mistura, reconoció el miércoles que el nuevo encuentro llega en, si bien no hay indicios por el momento de que las dos delegaciones vayan a mantener conversaciones directas.Así, el foro ha comenzado concon las dos delegaciones. "El encuentro ha sido bueno", ha destacado el jefe del grupo gubernamental, Bashar al Jaafari, en declaraciones a Reuters tras mantener una primera toma de contacto con De Mistura.Desde que fracasó la última ronda de diálogos, el régimen de Bashar al Assad ha llevado a cabo sendas, en el noroeste del país, y la zona de Ghuta Oriental, a las afueras de Damasco. Turquía también ha lanzado su propia operación contra las milicias kurdas en la región de Afrin, en el norte de Siria.La oposición siria debe decidir en los próximos días si asiste alen la ciudad de Sochi, también para hablar de posibles soluciones a la guerra. De Mistura, que ha defendido el proceso de la ONU como el único válido, no ha reprobado la iniciativa rusa, aunque no está claro cómo actuará ante su inminente celebración.