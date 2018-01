Los judíos austriacos boicotean un evento de conmemoración del Holocausto por el auge de la extrema derecha

La principal organización judía en Austria, el IKG (Comunidad Israelita de Viena), va aen el Parlamento austriaco quedebido a la subida al poder del Partido de la Libertad (FPÖ), de extrema derecha, ha declarado, el líder de IKG, este jueves.El Partido de la Libertad, parte de la coalición de los conservadores del nuevo canciller austriaco,, fuey ha tenido que expulsar en varias ocasiones a diferentes miembros por escándalos relacionados con la ideología nazi. Sin embargo, el FPÖ insiste en que ha dejado su pasado nazi atrás.Kurz se ha comprometido a concentrarse en luchar contra el antisemitismo después de queasegurase quecon los miembros del FPÖ, aunque los ministros de Exteriores, Interior y Defensa pertenezcan a esta formación.y no deseamos conmemorar a los que murieron en la Shoah con ellos", ha insistido Deutsch en una entrevista en ORF, la radio pública austriaca. El Partido de la Libertad fue laen las elecciones parlamentarias de octubre, obteniendo un 26% del apoyo del electorado. "Deberíamos pensar en qué clase de personas forman parte del Gobierno y del Parlamento", ha añadido el líder de IKG.El presidente del Parlamento, el conservador, ha declarado que puede entender la reacción de IKG pero también que piensa quea la conmemoración en el Parlamento.Hace algunas semanas, el ministro del Interior austriaco,, del FPÖ, manifestó que los deberían ser "concentrados" en centros especiales para ayudar a que las autoridades puedan procesar sus peticiones rápidamente. Para muchos, la manera de expresarse de Kickl recordó los campos de concentración de la era nazi, donde los soldados alemanes retuvieron y mataron durante la Segunda Guerra Mundial a miles de judíos, disidentes políticos, discapacitados y miembros de la comunidad romaní.Esta semana, se suspendió al candidato de FPÖ a las elecciones en la provincia de Austria Baja,, de una fraternidad estudiantil a la que pertenecía cuando se descubrió que la fraternidad. Landbauer dijo que la Justicia tendría que estudiar el caso y añadió que el texto en cuestión había sido confeccionado cuando él tenía once años, así que no se le podía hacer responsable de él."Si te has leído el Mein Kampf de Hitler, por ejemplo,", insistió Deutsch al hablar sobre Landbauer, pidiendo su dimisión.El presidente austriaco,, declaró a ORF que las canciones nazis de la publicación le dejaron estupefacto y que todos los miembros de la fraternidad las debían conocer.