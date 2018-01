La UE condena la expulsión del embajador español en Venezuela y defiende las sanciones como decisión "unánime" de los 28

La Unión Europeala decisión de las autoridades venezolanas de declarar persona non grata al embajador español en Caracas,, y ha avisado al régimen de Nicolás Maduro de que las sanciones europeas impuestas a siete de sus altos cargos son consecuencia de una decisión justificada ypor los Veintiocho."La Unión Europea condena con firmeza la decisión de las autoridades venezolanas de declarar como persona 'non grata' al embajador español en Caracas y expresamos plena", ha declarado en una rueda de prensa una portavoz de la Alta Representante de Política Exterior de la UE,La portavoz ha recalcado que las sanciones adoptadas a principios de semana por el bloque comunitario fueron adoptadas, al tiempo que ha asegurado que cuando la UE toma este tipo de medidas lo hace porque estánEn este contexto, la Unión Europea pide a Maduro que la expulsión de Silva Fernández, teniendo en cuenta, además, la "necesidad de mantener los canales diplomáticos abiertos". La portavoz no ha querido contestar a la pregunta de si la reacción del Gobierno venezolano contra Españay se ha remitido a lo dicho anteriormente para justificar las medidas emprendidas hasta la fecha.Sobre las quejas que las autoridades venezolanas han trasladado también a los embajadores del resto de países de la Unión Europea en Caracas, desde Bruselas han replicado que cuando la Unión Europea adopta sanciones siempre lo hace con una "firme" justificación que es notificada a las autoridades del país en cuestión. "y, en este caso, el objetivo es animar a las autoridades de Venezuela a reconsiderar las acciones políticas que están poniendo en duda el Estado de derecho y el orden constitucional", ha expresado la portavoz.