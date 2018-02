El padre de tres víctimas de Nassar, el médico que abusó de gimnastas de EEUU, intenta agredirle en pleno juicio

, padre de tres víctimas de, el médico sentenciado a 40 y 175 años de prisión por abusar de al menos, intentó este viernes agredir a este depredador sexual cuando se procedía a leer el fallo íntegro. Margraves pidió a la jueza durante la vista que, como parte del caso, le dejase “cinco minutos a solas con él en una habitación cerrada”. Ante la negativa de la magistrada, el hombre se abalanzó sobre el acusado con la intención de agredirle, pero inmediatamente los agentes de seguridad le redujeron mientras este les decía: "¿?"El tenso momento se inició cuando el padre de las víctimas preguntó a la jueza: "Me gustaría pedirle que, como parte de la sentencia,en una habitación con este demonio. ¿Podría concederme eso?", dijo Margraves. Ante la sorpresa de la jueza, el padre volvió a preguntar: "¿Sí o no?". Esta le explicó que no podía hacer tal cosa, por lo que Margraves optó por pedir solo "un minuto" a solas con el acusado.La nueva negativa de la magistrada llevó a Margraves a abalanzarse sobre Nasser al grito de "¡Dejadme a ese hijo de puta!". Los efectivos de seguridad presentes en el juicio lograron reducir a Margraves, que a pesar de encontrarse ya en el suelo e inmovilizado, no cesó en sus gritos. "¡Quiero a ese hijo de puta! ¡Dejadme un minuto con ese bastardo!", gritaba al tiempo que la policía le pedía queantes de proceder a esposarle y, finalmente, a sacarle de la sala.El juicio de este viernes es uno más de la serie de procesos que pesan contra Nassar, que se encuentra en prisión desde finales de 2016 tras ser acusado de tres cargos de conducta sexual delictiva de primer grado con una persona menor de 13 años y posesión de pornografía infantil. El pasado 24 de enero, Nassar fue condenado a un mínimo de 40 años y un máximo de 175 años de cárcel por abusar de más de un centenar de jóvenes gimnastas.