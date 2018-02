La nueva doctrina nuclear estadounidense adopta una postura más contundente con Rusia

Pyongyang

La nueva doctrina nuclear de Estados Unidos, presentada ayer por la adminstración del presidente Donald Trump continúa en líneas generalescon las propuestas de su predecesor en el cargo, Barack Obama, pero–país del que, asegura el texto, estápara recuperar su estatus de superpotencia– y mantiene a, informa Europa Press.El informe, de 74 páginas, indica que "Estados Unidos está comprometido con los esfuerzos dirigidos a la" y destaca que, "desde el fin de la Guerra Fría, Washington redujo en un 85% sus arsenales nucleares y no desplegó nuevas armas durante más de dos décadas"."Estados Unidos sigue comprometido con la no proliferación de armas nucleares, cumple el Tratado de No Proliferación Nuclear y continúa su labor de reforzar el régimen de no proliferación", según el texto. Sin embargo, EEUUel Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares , adoptado con el voto a favor de 122 Estados miembros de la ONU el 17 de julio de 2017, porque este no supone "la transformación de la seguridad internacional".Se señala que ese documento "podría perjudicar al régimen de no proliferación" y "a la seguridad de EEUU y sus aliados y socios que se basan en la disuasión nuclear estadounidense", así como "minar la futura cooperación militar entre EEUU y los países que lo firmaron".Según la revisión de la doctrina nuclear norteamericana, EEUU advierte que Corea del Norte . "Los intentos continuos de Corea del Norte de obtener capacidades nucleares representan la amenaza más urgente y grave para la seguridad internacional y la estabilidad desde el punto de vista de la no proliferación", dice el texto.La doctrina asegura quepara que Corea del Norte sea capaz de lanzar un ataque nuclear contra Estados Unidos. "Las autoridades norcoreanas insisten en que no renunciarán a las armas nucleares, y Corea del Norte puede estar a tan solo unos meses de ser capaz de lanzar un ataque contra EEUU con misiles con armamento nuclear", se lee en el documento.Por otro lado, la nueva doctrina nuclear afirma que la modernización del potencial nuclear de Rusia apunta a que busca"Hoy Rusia está modernizando estas armas [nucleares], así como otros sistemas estratégicos. Nuestra mayor preocupación tiene que ver con la adopción por parte de Rusia de estrategias militares que consisten en lograr éxito a través de la", afirma el documento, recogido en su integridad por la agencia de noticias rusa RIA Novosti.Según la doctrina estadounidense, "esos hechos, junto con la anexión de Crimea por parte de Rusia [durante la crisis política de Ucrania en 2013-2014] y las amenazas nucleares para nuestros aliados, confirman la determinación de Moscú de".Además, Washington afirma en su nueva doctrina que Moscú "amenaza con ser el primero en lanzar un ataque nuclear limitado porque considera erróneamente" que eso podría "paralizar a EEUU y la OTAN y de este modo poner fin al conflicto con las condiciones impuestas por Rusia"."Nuestra estrategia permitirá a Rusia entender que cualquier uso de armas nucleares, por muy limitado que sea,", dice el documento.El Gobierno ruso declaró sutras conocer la nueva doctrina nuclear estadounidense. "El contenido de la nueva doctrina publicada en EEUU el 2 de febrero genera una decepción profunda", dice el comunicado del Ministerio de Exteriores recogido por la agencia oficial de noticias rusa, RIA Novosti El Ministerio apuntó alde la nueva estrategia nuclear de EEUU y subraya, que teniendo en cuenta el carácter antirruso del documento, "parecen hipócritas los párrafos sobre el interés de Washington por unas relaciones estables (con Rusia) y la disposición a un trabajo constructivo para reducir los riesgos".Por su parte, el vicepresidente del comité de defensa y seguridad del Senado ruso,, advirtió de que su paísal posible despliegue de las armas nucleares estadounidenses en Europa del Este y el Báltico."En el caso de que Estados Unidos despliegue sus aviones con cargas nucleares en las bases situadas en Europa del Este y en las bases de la OTAN en los países del Báltico (Estonia, Letonia y Lituania),", declaró el senador en comentarios recogidos por la agencia oficial de noticias rusa, RIA Novosti . "Nuestro país se verá obligado a defenderse de las amenazas", apostilló el senador.