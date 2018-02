Una ONG denuncia que Turquía dispara indiscriminadamente a los sirios que llegan a su frontera pidiendo asilo

La ONG Human Rights Watch, cerrada al paso, dey de devolver sumariamente a los solicitantes de asilo sirios que intentaban llegar a Turquía, informa Europa Press.Los sirios huyen, en particular, de la, que se ha recrudecido en las últimas semanas, en busca de refugio cerca de la frontera turca, que permanece cerrada a todos los casos médicos, excepto a los más graves.Según la ONU, 247.000 sirios acabaron desplazados a la zona fronteriza entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de enero de 2018. Algunos refugiados que lograron cruzar a Turquía, usando rutas de contrabando, han asegurado a HRW queEn algunos casos, los guardias fronterizos turcos golpearon a los solicitantes de asilo que detuvieron y"Los sirios que huyen a la frontera turca en busca de seguridad y asilo", ha denunciado la directora adjunta para la región de Human Rights Watch Lama Fakih. "Como los combates en Idlib y Afrin desplazan a miles más, es probable que aumente el número de sirios atrapados a lo largo de la frontera dispuestos a arriesgar sus vidas para llegar a Turquía", ha pronosticado.Human Rights Watch envió toda esta información al Ministerio del Interior turco el pasado 30 de enero. En la misiva, se remite a las declaraciones de. Hablaron en persona con 15 de ellos, en Urfa y Gaziantep, en el sur de Turquía.Trece dijeron que los guardias fronterizos turcos dispararon contra ellos y contra otros solicitantes de asilo que huían mientras intentaban cruzar mientras aún estaban en Siria., e hirieron a varias más.En otros pasos fronterizos,, pero no atacaron directamente a los solicitantes de asilo., según los entrevistados, que describieron diferentes tratamientos en varios puntos de cruce, todos parecidos en cuanto a su violencia. En siete casos, los entrevistados dijeron a HRW que los guardias fronterizos turcos tampoco proporcionaron tratamiento médico, y en su lugar los devolvieron sumariamente a Siria.Turquía otorgó a muchos de ellos el estatus de protección temporal y buscó proporcionarles servicios básicos, que incluyen atención médica y educación. Sin embargo, la acogida generosa de Turquía de un gran número de sirios no le exime de su responsabilidad de ayudar a quienes buscan protección en sus fronteras, según HRW.Mientras que Turquía tiene derecho a asegurar su frontera con Siria, "se le exige respetar el principio de no devolución, que prohíbe rechazar a los solicitantes de asilo en las fronteras cuando eso los expone a la amenaza de", de acuerdo con la ONG."Turquía también debe, incluida la prohibición absoluta de someter a alguien a un trato inhumano y degradante", ha añadido en su comunicado.