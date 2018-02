Los abogados de Donald Trump han recomendado al presidente que no acuda a una entrevista con Robert S. Mueller, el fiscal especial que investiga la presuntaen las presidenciales de 2016, según ha informado el diario The New York Times Fuentes citadas por el diario han indicado que los abogados temen que Trump, con un amplio historial de hacer declaraciones falsas, pueda ser imputado poren caso de que sea entrevistado con Mueller.Muchos asesores del ala oeste irían contra la voluntad del propio presidente de reunirse con Mueller.Newt Gingrich, portavoz de la Cámara y consejero informal de Trump, se hizo eco de este consejo: "La idea de poner a Trump en una habitación con cinco o seis abogados muy inteligentes, los cuales están tratando de engañarlo y atraparlo, sería una idea muy, muy mala", dijo Gingrich el mes pasado en el programa estadounidense Fox y amigos.The New York Times ha señalado que, en caso de que el mandatario se niegue a participar en la entrevista, Mueller podría citar a Trump a testificar frente a un gran jurado, lo que abriría unaque podría llegar al Tribunal Supremo.Trump indicó a finales de enero estar dispuesto a hablar bajo juramento con Mueller, que está investigando si el mandatario incurrió en un delito de. Rechazar una entrevista con Mueller conllevaría consecuencias políticas e indicaría que el presidente podría estar ocultando algo.A finales de diciembre, el presidente estadounidense afirmó que considera que el fiscal le tratará de manera imparcial, reiterando que "no hubo colusión" entre su campaña electoral y las