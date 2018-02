La fiscal de la Corte Penal Internacional abre un examen preliminar sobre la situación en Venezuela

Información "sesgada"

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado este jueves la apertura de un examen preliminar sobre la situación en Venezuela desde abril de 2017 ante elpor el Gobierno y la actuación violenta de algunos manifestantes, informa Europa Press.Según ha explicado en un comunicado, desde 2016 ha estado siguiendo "de cerca" la situación en el país, que es parte del Estatuto de Roma por el que se creó el TPI, y tras "una revisión cuidadosa, independiente e imparcial" de comunicaciones e informes sobre "presuntos crímenes que potencialmente estarían bajo la jurisdicción" del Tribunal de La Haya, ha decidido queEn concreto, se analizarán "los crímenes presuntamente cometidos desde al menos abril de 2017, en ely la", ha indicado Bensouda.En concreto, ha precisado, "se ha denunciado que las fuerzas de seguridad del Estado han hecho con frecuencia un uso excesivo de la fuerzapara dispersar y disolver las manifestaciones, y detenido a miles de miembros reales o percibidos de la oposición, algunos de los cuales han sido presuntamente objeto de", que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.Asimismo, ha agregado la fiscal, también se ha informado de que "algunos, lo que tuvo como resultado que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran muertos o heridos".Bensouda ha recordado que corresponde a la Justicia del país investigar y procesar a los responsables de crímenes internacionales y ha dejado claro que el "examen preliminar no es una investigación" sino un proceso por el que se busca determinarpropiamente dicha.El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha criticado la decisión que ha tomado este jueves el TPI de abrir un examen preliminar por la violencia empleada en las manifestaciones opositoras del año pasado y supuestos malos tratos a detenidos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por considerar que se basa enSaab ha denunciado que "la información que maneja la fiscal jefe del TPI pareciera sesgada, pues no ha tenido la oportunidad de comunicarse (con las autoridades venezolanas) para saber sobre lasuscitados en el país".El jefe del Ministerio Público ha indicado que tiene en su poder, y a disposición del TPI, "documentación que demuestra que se han atendido los casos". "Se han efectuadosobre las imputaciones y acusaciones por estos hechos de violencia y estamos dispuestos a demostrar tales argumentos", ha recalcado.Saab ha reiterado la voluntad del Estado venezolano de "y no permitir la impunidad". En este sentido, ha destacado que "gracias a acciones conjuntas con el Gobierno se logró que se prohibieran las armas de fuego durante las manifestaciones" opositoras de 2017.En cualquier caso, ha recordado a la Corte Penal Internacional que "deben actuar de forma complementaria", es decir,en el propio país y ha incidido en que en Venezuela las autoridades judiciales sí han actuado.Sin embargo, los críticos con el Palacio de Miraflores han recibido la decisión del Tribunal de La Haya comoque podría empujar a Maduro a adoptar decisiones a las que hasta ahora se ha resistido para mejorar la situación en la nación caribeña."Saludamos el inicio de un examen preliminar en el TPI sobre crímenes de lesa humanidad", ha dicho la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz , que el pasado 16 de noviembre aportó "que sustentan el caso" contra Maduro y su Gobierno en La Haya.El abogado español Javier Cremades, que forma parte de la defensa internacional del líder opositor Leopoldo López, ha considerado que se trata de "una victoria para todos aquellos que están denunciando que el régimen de Maduro está cometiendode los derechos fundamentales".Cremades ha valorado, en declaraciones a Europa Press, que se trata de "un primer paso para volver a garantizar la libertad y los derechos humanos en Venezuela" y que, "si el procedimiento sigue adelante,, tal y como hemos visto con algunos genocidas de la guerra de los Balcanes".En la misma línea, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Jose Miguel Vivanco, ha indicado que permitirá "sobre las autoridades venezolanas para que pongan fin a las violaciones de derechos humanos en el país y para que los responsables de abusos sean llevados ante la Justicia"."El Poder Judicial venezolano ha garantizado la impunidad, pero las decisiones del TPI podrían lograr que las víctimas venezolanas puedan ser oídas por", ha señalado. "Está enviando un mensaje contundente de que está siguiendo muy de cerca los aberrantes abusos del régimen de Maduro", ha apostillado.HRW también remitió el pasado mes de noviembre al TPI su propio informe sobre Venezuela , según el cual "los abusos durante 2017 fueron parte dede miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas". "Aunque esta no fue la primera vez que se castigó el disenso durante la presidencia de Maduro, la magnitud y la gravedad de la represión alcanzaron niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela", afirma la ONG.El Tribunal Penal Internacional también ha notificado que está revisando de forma preliminar las acusaciones presentadas contra el presidente filipino,, por presuntos crímenes contra la humanidad, según ha informado este jueves el portavoz de la Presidencia Harry Roque.El portavoz ha indicado que la pesquisa sobre las acusaciones presentadas contra el dirigente filipino, que lo acusan de seren el marco de la guerra contra las drogas, "supone una pérdida de tiempo"."Está cansado de ser acusado de crímenes contra la humanidad... Prometió que protegería al país de las", ha aseverado Roque durante una rueda de prensa, según ha recogido el diario local The Philippines Star.En este sentido, ha insistido que una revisión preliminar de las acusacionesen sí misma, un matiz que no da la victoria a los opositores y críticos con el presidente.La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, ha confirmado posteriormente la apertura del "examen preliminar" tras haber seguido "de cerca" desde 2016 la situación en el país y tras "una revisión cuidadosa, independiente e imparcial" de comunicaciones e informes sobre "que potencialmente estarían bajo la jurisdicción" del tribunal.Según ha explicado, se analizarán los "crímenes presuntamente cometidos desde al menos el 1 de julio de 2016", cuando comenzó el mandato de Duterte, "en el contexto de lalanzada por el Gobierno".En este sentido, Bensouda ha recordado que se ha denunciado que "miles de personas han sido abatidas por razones relacionadas con su presunta implicación en el presunto uso ilegal o tráfico de drogas". "Aunque algunos de estas muertes han ocurrido presuntamente en el contexto de enfrentamientos entre o dentro de bandas, se ha denunciado que muchos de los incidentes implicaronen el curso de operaciones policiales antidroga", ha agregado.Cerca dehan muerto durante los últimos 19 meses en el marco de la guerra contra la drogas, una medida que ha sido duramente criticada por la comunidad internacional.El presidente filipino ha desafiado en numerosas ocasiones al TPI y ha insistido que está dispuesto a entrar en prisión y pudrirse en una celda para salvar a los filipinos del crimen y el narcotráfico. Asimismo, ha amenazado con retirar al país del TPI y ha acusado a los abogados en Europa deLa Policía de Filipinas, por su parte, ha asegurado en diversas ocasiones que las muertes registradas durante las operaciones policiales