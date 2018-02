Capturan a los 'Beatles', la banda del Dáesh que mantuvo secuestrados a tres periodistas españoles

Comprobación de EEUU

Dos supuestos miembros británicos del grupo terroristahan sido capturados por los combatientes kurdos en Siria, en una intervención que ha supuesto la desarticulación final del grupo bautizado en su día como los Beatles y del que también formaba parte Mohamed Emwazi, más conocido como Jihadi John.El grupo es el autor del secuestro del periodista y corresponsal español de El Periódico,, del también periodista, reportero de El Mundo, y del fotógrafo freelanceFuentes estadounidenses citadas por The New York Times han confirmado la captura de Alexanda Kotey y El Shafee Elsheij, los dos últimos supervivientes de un grupo responsable de. Emwazi murió en 2015 como consecuencia de un ataque aéreo, mientras que el cuarto miembro de la célula, Aine Davis, está encarcelado en Turquía.Los acentos británicos de todos ellos, ya que vivían en Londres, derivaron en el apodo por el que fueron conocidos, aunque si ganaron especial notoriedad fue por la brutalidad con la que trataban a sus prisioneros. El Gobierno de Estados Unidos le atribuye laA Jihadi John se le señala también como responsable directo de los asesinatos de los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Sotloff, así como del cooperante, Abdul-Rahman Kassig.Kotey, de 34 años, y Elsheij, de 29, cayeron en manos de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por lay activas a lo largo del río Éufrates, cerca de la frontera con Irak. Las autoridades norteamericanas fueron informadas de la posible captura a mediados de enero, según The New York Times.Las FDS, que colaboran sobre el terreno con la, sospecharon que se trataba de dos combatientes extranjeros y permitieron a las fuerzas especiales norteamericanas acceder a ellos. Fue entonces cuando se confirmó sus identidades, mediante la comprobación de las huellas dactilares y otros datos biométricos.