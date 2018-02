Jean-Marie Le Pen amenaza con llamar a la Policía si no puede entrar en el congreso del Frente Nacional

Polémica en el congreso

Un tribunal de apelaciones de Versalles confirmó la sentencia que mantiene a Jean Marie Le Pen como presidente de honor del Frente Nacional, lo que llevó al fundador del partido ultraderechista a reclamar su acceso al congreso que se organizará en marzo, aunque sea necesario, informa Europa Press.Jean-Marie Le Pen libra un pulso político con su hija Marine, en cuyas manos dejó un Frente Nacional quecon un congreso que tendrá lugar el 10 y el 11 de marzo en Lille. La formación no descarta incluso cambiar de nombre para reavivar sus aspiraciones electorales de cara a futuras citas con las urnas.La actual cúpula del partido, tras una serie de polémicas entre las que figura la alusión a las cámaras de gas de la Alemania nazi como un–frase por la que también ha sido condenado a 30.000 euros de multa–. Jean Marie Le Pen inició entonces una cadena de recursos judiciales para tratar de recuperar tanto su militancia como la presidencia de honor del Frente Nacional.Una corte de Versalles ratificó este jueves el fallo emitido en noviembre de 2016 por un tribunal de primera instancia de Nanterre, lo que implica que Le Pen no tiene derecho a tener carné del partido pero"He ganado todos mis procesos contra el Frente Nacional de Marine Le Pen", clebró el patriarca. "Me da pena llegar a este punto, (pero) estoy contento de ganar", añadió Jean Marie Le Pen en una entrevista con el periódico Le Figaro El secretario general del Frente Nacional,, confirmó en declaraciones a la cadena BFM TV que, "evidentemente", el partido prohibirá el acceso de Jean-Marie Le Pen al congreso de Lille, argumentando que sigue sin ser "miembro" del partido y, por tanto,"Entraré aunque tenga que recurrir a las fuerzas de seguridad. Es una violación de la ley. (...) Marine Le Pen no respeta ni la justicia ni los estatutos de su propio partido", advirtió el fundador de la formación.