Miembros de Oxfam contrataron prostitutas en Haití en plena crisis humanitaria

Se limitaron a informar "conducta inapropiada"

Oxfam España se desvincula

Durante la misión humanitaria deen Haití tras el terremoto de 2010 , siete miembros de la ONG organizarona cargo de la organización. Dos de ellos renunciaron a su cargo sin consecuencias y los otros cuatro fueron despedidos después de que se abriera una investigación interna.Los enviados por la organización alquilaron una villa en Haití tras el terremoto, donde después se produjeron orgías con prostitutas, según recoge un informe interno de la ONG al que ha tenido acceso el diario británico The Times . Oxfamhaitianas de que varios miembros de alto rango de su organización habían pagado a mujeres a cambio de sexo, algo ilegal en el país caribeño.Estos "eventos" se produjeron en situaciones de " abuso de poder y acoso", según recalca el medio británico, que añade que hubo acusaciones de que algunas de las mujeres. De hecho, como la propia ONG ha reconocido, el director de país,, dimitió tras "asumir plena responsabilidad" por unos hechos que se habían producido "bajo su administración", aunque cooperó plenamente en la investigación.La información del medio británico va más allá y apunta que en el informe, Van Hauwermeirenhaber utilizado los servicios de prostitutas en la villa alquilada por él con fondos de Oxfam destinados a la caridad.Por su parte, la ONG: "Oxfam toma muy en serio cualquier acusación de conducta inapropiada", dijo un portavoz a la agencia France Presse. La ONG reconoce que hubo acusaciones de que algunas de las prostitutas eran menores, pero "no habían sido probadas", pero el propio informe reconoce que "no se puede descartar".La filial implicada,, ha calificado el comportamiento de sus empleados como, y afirman que "anunciamos públicamente" la apertura y las conclusiones de la investigación, aunque en las notas de prensa a las que hacen referencia en ningún momento se especifica quése había producido.De hecho, según The Times, los miembros de la ONG utilizaron fondos destinados a la caridad, pero en la nota de prLa ONG añade que se creó un Equipo de Protección específico y "una línea de denuncia confidencial". Además, alegan que la Comisión de ONGs del Parlamento británico y la Agencia de Cooperación de Asuntos Exteriores, así como los organismos internacionales fueron informados, y la Comisión coincidió en queEn un comunicado,(la marca española de la ONG) sede los hechos, y señala que "no implicó a ningún miembro pasado o presente" ya que la filial española de la agencia trabajaba en Haití con una "gerencia diferenciada".