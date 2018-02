Cinco ONG piden a Israel que ponga fin al bloqueo a Gaza ante la reducción de los permisos sanitarios

Cinco organizaciones no gubernamentales han reclamado este martes a Israel que ponga, citando el mínimo de permisos a pacientes palestinos para salir del enclave recogido la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Un total de en 2017 mientras esperaban la autorización de seguridad por parte de Israel para poder ser evacuados de la Franja de Gaza , según la organización. En su informe, el organismo afirmó que durante el año pasado se registró ladesde que la OMS analiza esta situación desde 2008, apuntando a una disminución continuada desde 2012.Así, indicó que eltenían que ser evacuados para investigaciones o tratamientos relacionados con el cáncer. "Estamos viendo cada vez más que Israel niega o retrasa el acceso a tratamiento para el cáncer u otras enfermedades fuera de Gaza, con un número sorprendentemente elevado de pacientes palestinos muriendo a causa de ello", ha dicho, directora ejecutiva de Medical Aid for Palestinians (MAP).En este sentido, ha resaltado que "el sistema sanitario en Gaza, sujeto a medio siglo de ocupación y una década de bloqueo, es cada vezde su población". Israel controla todos los puntos de acceso a Gaza, a excepción de Rafá —en la frontera con Egipto, que ha mantenido el paso prácticamente cerrado desde 2013—, y desde 2007por tierra, mar y aire al enclave palestino.El viaje a través del paso de Erez es limitado a lo que el Ejército israelí describe como, que han sufrido crecientes restricciones desde 2012, tal y como recogió la OMS.Una investigación del Centro Al Mezan por los Derechos Humanos, apoyada por MAP, recoge los casos de 20 palestinos quepor el rechazo de los permisos. De ellos, catorce tenían cáncer y nueve eran mujeres.Physicians for Human Rights Israel (PHRI) ha indicado que lashacen frente cada vez a más obstáculos para recibir atención médica.Las citadas organizaciones —a las que se suman Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI)— han resaltado además que las tres ofensivas militares israelíes contra Gaza desde 2008 han causado gravesesencial del enclave, debilitando su economía y su sistema sanitario."Es inadmisible que Israel evitara a tantas personas enfermas en estado crítico acceder al tratamiento que podría, ha dicho la directora de HRW para Oriente Próximo y Norte de África,"Eldel movimiento desde y hacia Gaza crea obligaciones para facilitar, y no para impedir, el acceso humanitario", ha resaltado.Las ONG han señalado además que, si bien las autoridades israelíes dicen poder procesar los permisos prioritarios en un día, el periodo medio de espera es de, mientras que los casos habituales requieren 23 días."Las restricciones al movimiento por parte del Gobierno de Israel estánde pacientes y aumentan el sufrimiento de los pacientes que buscan permisos", ha dicho el director de Al Mezan, Isam Yunis."Estas prácticas forman parte del cierre y régimen de permisos que evita que los pacientes tengan una vida digna y", ha recalcado, pidiendo la abolición del bloqueo "para que los pacientes puedan tener acceso seguro a la sanidad en hospitales palestinos en los territorios ocupados y cualquier otro lugar".