El abogado de Trump admite que pagó a la actriz porno a la que se relaciona con el presidente

Michael D. Cohen, que durante años fue el abogado personal del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha admitido que pagóa la actriz porno Stephanie Clifford, aunque ha alegado que el dinero salió de su propio bolsillo. Cohen no ha aclarado en razón de qué se efectuó dicha transacción ni si tiene que ver con una supuesta relación entre Trump y Clifford, informa Europa Press.El pago salió a la luz a mediados de enero, cuando el diario The Wall Street Journal informó de que el abogado de la Organización Trump durante casi una década gestionó en octubre de 2016 un pago a la actriz, conocida por el nombre artístico de Stormy Daniels,ocurrido en 2006.Clifford habría reconocido en privado que mantuvo relaciones con Trump durante un torneo benéfico de golf celebrado en julio de 2006 en Nevada y ahora estaría obligada a guardar silencio debido a unque le reportó 130.000 dólares (algo más de 100.000 euros al cambio actual).Cohen desmintió entonces la—que habría tenido lugar al año siguiente de la boda entre el presidente y la primera dama Melania— y Clifford también hizo lo propio, al menos en un primer momento. En sucesivas entrevistas ha alimentado la duda al optar por no confirmar ni desmentir el affaire.Ahora, el abogado ha reconocido en un comunicado a The New York Times que sí efectuó el pago de los 130.000 dólares pero que. En este sentido, ha apuntado que todo se hizo de forma "legal" y "ni la Organización Trump ni la campaña tomaron parte de la transacción", al igual que tampoco efectuaron un reembolso posterior "ni directa ni indirectamente".Cohen, que se ha visto obligado a dar explicaciones a la Comisión Electoral Federal, ha evitado aclarar si Trump estabade esta "transacción privada" o las razones por las que entregó el dinero. Tampoco ha respondido a las preguntas sobre si ha efectuado abonos similares a otras personas.