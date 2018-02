La directora de Oxfam en Asia dice tener constancia de denuncias pasadas por abuso por parte de personal de la ONG

El escándalo

La directora regional para Asia de Oxfam International, Lan Mercado, ha afirmado este miércoles que tienesobre abusos sexuales que afectan a la organización no gubernamental en el continente.Mercado ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC que estos casos habrían tenido lugar enantes de que asumiera el cargo hace dos años.Sin embargo, ha recalcado que la escala de estas prácticas "no es comparable" con las que tuvieron lugar en Haití, donde miembros de la ONG han sido acusados deAsí, ha dicho que tiene constancia deen los que habrían estado implicados trabajadores de Oxfam entre 2009 y 2013, agregando que no salieron a la luz y fueron abordados de forma interna "según políticas específicas"."Haití nos han enseñado que tenemos que hacer mucho más", ha manifestado, recalcando que deben realizarse esfuerzos paray otros posibles empleados sobre estas acusaciones."Es una práctica que debemos comenzar. Lo curioso es que casos así son considerados como riesgos para la reputación, cuando la forma de gestionar estos riesgos es. Tenemos que pensar en la reputación del sector en su totalidad", ha argumentado.El Gobierno británico ha amenazado conpor las acusaciones de conducta sexual inapropiada en Haití y Chad. Personal de alto nivel ya ha dejado la organización y la amenaza de perder su derecho a operar en Haití ha aumentado la presión sobre Oxfam., el antiguo responsable de Oxfam en Haití en el epicentro de la polémica, ya había sido apartado previamente por otra ONG siete años antes por una conducta similar, según informó el martes la agencia de noticias IRIN.Malik Miller, una antigua compañera suya en la ONG británica Merlin, que posteriormente se fusionó con Save the Children , relató a la agencia especializada en información humanitaria que cuando trabajó con él como su asistente en Liberia en 2004 llamó la atención sobre su conducta, lo que generó unaUno de los miembros del equipo que llevó a cabo la investigación ha contado a IRIN que se llegó a la conclusión de que el equipo directivo en Liberia, al frente del que estaba Van Hauwermeiren, había pagado por sexo, usado los vehículos de las ONG para trasladar a mujeres y usadas las viviendas para el personal paraEstas acusaciones son las mismas que provocaron la salida de Van Hauwermeiren de Oxfam, ONG de la que eratras el terremoto de 2010, según sacó a la luz la semana pasada The Times, citando un informe interno de la ONG.Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF ) ha asegurado este miércoles "actuar con determinación" para hacer frente a la explotación sexual de niños, desvelando que ha puesto en marcha una revisión independiente de sus procedimientos y la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta H. Fore ha mencionado: "estamos implementando una investigación más rigurosa de todo el personal y mejorando la seguridad y protección de los niños en nuestras operaciones. Cuando se trata de la protección de los niños, estamos decididos a actuar con determinación. No hay lugar para la complacencia""El diario británico The Times ha desvelado el contenido de un informe interno de Oxfam según el cual siete trabajadores de la misión que la ONG desplegó en Haití tras el devastador terremoto de 2010, entre ellos Van Hauwermeiren, contrataron loscon el dinero de la organización.El informe interno de la ONG de 2011 al que ha tenido acceso el diario habla de una "" entre parte del personal destacado en Haití y afirma que "no se puede descartar que alguna de las prostitutas fuera menor de edad". A raíz de su investigación, la ONG despidió a cuatro de los trabajadores, mientras que otros tres renunciaron.De acuerdo con The Times, la entonces directora ejecutiva de la ONG, Barbara Stocking, ofreció a Van Hauwermeiren una "salida por etapas y digna" porque su despido habría tenido "" para la labor de Oxfam y su reputación.Oxfam ha reconocido que "el comportamiento de algunos miembros del personal en Haití fue" y ha destacado que inició una investigación interna para llegar "hasta el fondo" del asunto e informó al Parlamento y a la agencia de cooperación británica ( DFID ), así como a otros donantes, como la UE y la ONU.