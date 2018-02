Aumenta el debate sobre el control de armas en EEUU tras el tiroteo de Florida

Críticas al FBI

Los estudiantes supervivientes del tiroteo en el que murieron 17 personas en un instituto de secundaria del estado estadounidense de Florida, pero los asistentes a una feria de armas han señalado que no podían culpar a las armas por la masacre. Informa Europa Press.El tiroteo perpetrado este miércoles por el joven de 19 años Nikolas Cruz en Parkland, protegidos por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.Muchos de los asistentes del mitin que se ha celebrado en Fort Lauderdale para exigir leyes de armas más severas han rechazado los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los que ha defendido que el principal factor de la masacre en el instituto Margory Stoneman Douglas"Necesitamos prestar atención al hecho de que", ha asegurado Emma González, una estudiante de 18 años. "¡No habría herido a tantos estudiantes con un cuchillo!", ha gritado ante la multitud, refiriéndose a Cruz.González ha criticado a Trump por revocar una medida implementada por el expresidente Barack Obama queTambién ha condenado a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, según sus siglas en inglés), que se opone a las leyes que señalan que violan los derechos de los propietarios de armas. Nikolas Cruz, de 19 años , un exalumno que fue expulsado del instituto de secundaria Marjory Stoneman Douglas,. La Policía informó de que estaba armado con un rifle AR-15 y que tenía varias revistas de municiones.Cruza un vendedor autorizado en Coral Springs, Florida, según el alguacil del condado de Broward.Ryan Deitsch, de 18 años, fue uno de los alumnos que se encerró en el armario de una clase mientras Cruz pasaba por los pasillos del instituto. "", ha señalado Deitsch. "¿Qué es lo peor que puede pasar?", ha aseverado.y se situaba a unos 64 kilómetros en el recinto ferial del condado de Dade. A pesar de las peticiones para que se cancelara el evento, había más de cinco millones de dólares en armas y accesorios en exhibición, según los organizadores.Joe Arrington, de 29 años, un exagente que se encontraba en el evento, ha señalado que, pero que una mayor regulación no habría detenido la masacre de Parkland."No creo que ninguna ley hubiera frenado lo que sucedió", ha señalado Arrington. "", ha añadido.El FBI ha recibido fuertes críticas después de que este viernes admitiera que El 5 de enero, "una persona cercana a Nikolas Cruz" contactó con la agencia federal de seguridad paraAsí, informó de que estaba en posesión de armas, mantenía un "comportamiento errático", había expresado su "deseo de matar a gente" y había publicado mensajes "preocupantes" en redes sociales.El mensaje incluso aludía a que Cruz, como finalmente ocurrió el miércoles, según un comunicado difundido por el FBI.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,, y ha señalado que "pasan demasiado tiempo" tratando de demostrar la injerencia rusa en su campaña.Es inaceptable", ha señalado el mandatario estadounidense a través de su cuenta en Twitter."Están pasando demasiado tiempo tratando de demostrar la injerencia rusa en la campaña Trump. No hay injerencia.", ha aseverado Trump, dirigiéndose al FBI.