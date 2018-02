Netanyahu califica a Irán como "la mayor amenaza del mundo" mientras exhibe el supuesto dron iraní derribado

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,durante un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich durante el que ha exhibido a los presentes una pieza del avión no tripulado derribado el pasado sábado por las fuerzas israelíes y que presumiblemente despegó desde una base militar gestionada por Irán en Siria.", ha preguntado Netanyahu al ministro de Exteriores iraní, Mohamed Javad Zarif, que también participará en el foro, mientras sujetaba lo que describió como"Debería. Es suyo.", ha añadido. El avión no tripulado, según Israel, llegó desde región siria de los Altos del Golán y fue interceptado por un helicóptero Apache.De nuevo según Israel, el incidente ha provocado una respuesta militar israelí , que ha bombardeado una docena de instalaciones militares sirias e iraníes en territorio sirio, incluido el lugar desde el que se lanzó el dron. En esta contraofensiva fue derribado un caza F-16 israelí. Irán ha desmentido las acusaciones y, el Gobierno sirio.En su referencia a Zarif, el ministro de Exteriores iraní, Netanyahu le ha calificado de "boca de terciopelo" del régimen de Teherán y ha asegurado que "miente con elocuencia".En cuanto al acuerdo nuclear con Irán suscrito en 2015 por las principales potencias mundiales, el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), Netanyahu. El PAIC solo ha servido para "desatar al peligroso tigre iraní"."Actuaremos sin dudar para defendernos y actuaremos si es necesario (...), sino también contra el propio Irán", ha advertido."Vamos a seguir impidiendo que Irán establezca una base permanente en Siria y", ha amenazado Netanyahu. "No vamos a permitir que el régimen de Irán nos ponga la soga del terror al cuello", ha añadido el primer ministro israelí.