Oxfam dice que el exdirector de la ONG en Haití admitió haber contratado los servicios de prostitutas

El exdirector de Oxfam International en Haitíadmitió haber contratado los, según una investigación interna de la organización no gubernamental publicada a raíz del escándalo que ha afectado a la ONG.La investigación fue abierta tras un correo electrónico recibido en julio de 2011 en el que se alertaba de posibles casos de "explotación sexual (uso de prostitutas en las residencias de Oxfam y".El informe recoge que un equipo de investigación fue enviado al país para analizar las acusaciones contra el personal de la ONG en Haití, apuntando que Van Hauwermeiren "en su residencia de Oxfam"."Tras ser informado sobre el resto de acusaciones,", agrega, según ha recogido el diario británico The Independent."Después de abordar el asunto (...) se acordó que Oxfam podría, dado que cooperaría totalmente con el resto de la investigación", señala.Asimismo, afirma que, lo que derivó en nuevos cargos por intimidación contra los responsables."Ninguna de las acusaciones sobre fraude, nepotismo o uso defue demostrada durante la investigación, si bien no se puede descartar que alguna de las prostitutas fuera menor", subraya.Esta la primera vez que Oxfam aborda directamente las acusaciones contra Van Hauwermeiren , quien ha negado elVan Hauwermeiren dirigió la operación de Oxfam en Haití después de un terremoto en 2010 y renunció en 2011.Oxfam ha pactado con el Gobierno de Reino Unido que no optará a, a raíz del escándalo en Haití.La ministra de Desarrollo Internacional, Penny Mordaunt, planteó en una reunión con directivos de Oxfam que, que denunciaría ante las autoridades de sus respectivos países a quienes pudiesen cometer algún abuso y que cooperaría "plenamente" con las autoridades haitianas para esclarecer el escándalo, lo que pasa también por "entregar todas las pruebas que tengan".La organización anunció el viernes la puesta en marcha de un " plan de acción " que incluye, entre otras medidas, la creación de unapara evaluar las prácticas internas y prevenir casos de abusos sexuales como los ocurridos en Haití.