Guta Oriental se ha convertido en una "sentencia de muerte" para los niños, según varias ONG

La región siria deGuta Oriental, situada al Este de la capital, Damasco, se ha convertido en una "" para los niños, según han denunciado este martes diversas organizaciones no gubernamentales.Durante la jornada de este martes, el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos ha cifrado ena causa de los ataques del Ejército contra la región, controlada por los rebeldes."Cuando más dura el cerco y el bombardeo, se convierte en unasentencia de muerte para muchos niños", ha dicho Alun McDonald, portavoz de la ONG Save the Children, en declaraciones a la agencia británica de noticias Reuters."Las personas están atrapadas y miles deal no poder salir, sin evacuaciones médicas y con falta de comida y medicinas ", ha agregado.En este sentido, ha señalado que más de cien niños residentes en Guta Orientalal no estar disponible para enfermedades renales y el cáncer.El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calcula que, el nivel más alto en el país desde el inicio de la guerra.Wesam, un doctor que trabaja en la región, ha resaltado que los niños viven con gran temor, destacando que "". "Si esto es malo psicológicamente para los adultos, es peor para los niños", ha añadido."A fin de cuentas, la muerte siempre encuentra su camino. Si no es a través de problemas médicos es a través de la guerra o el hambre. Al final", ha apuntado.Por su parte, Juliette Touma, una de las portavoces de Unicef, ha subrayado que " ya no hay palabras para describir la".La organización ha publicado durante la jornada un comunicado en blanco para denunciar elpor los bombardeos de los últimos días sobre Guta Oriental.Unasy el enviado especial de la ONU para la guerra, Staffan de Mistura, teme que el asedio pueda convertirse en "un segundo Alepo ", en alusión a la batalla librada a finales de 2016 por la segunda mayor ciudad del país.