Una cadena de televisión formada íntegramente por mujeres inicia sus emisiones en Gaza

Una cadena de televisiónha iniciado este martes sus emisiones en la Franja de Gaza, apenas dos días después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) intentara bloquearlas.Sara Okal, una de las presentadoras de la cadena Taif TV, ha indicado en declaraciones a la cadena qatarí Al Yazira que "el objetivo es discutir los asuntos de las mujeres e intentar encontrar soluciones, así como celebrar sus éxitos".En este sentido, Ruba Atalla, otra de las presentadoras, ha resaltado que "la". "Se me dice que cubra mi pelo, que uso mucho maquillaje, y que no lleve falda. Debemos aumentar la conciencia para lograr cambios", ha sostenido.Las autoridades del enclave palestino, controlado por Hamás, intentaron bloquear las emisiones argumentando que no contaba con la licencia necesaria, si bien Taif TV ha recalcado queAsí, la cadena ha manifestado quepor organizaciones de medios que cuentan con los permisos del Ministerio de Información y el Ministerio de Economía."Por lo tanto,y usar sus plataformas en las redes sociales. Esto no viola la legislación palestina y es parte de los fundamentos de la actividad libre de los medios", ha dicho, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias Maan. Hamás, que controla la Franja desde 2007 tras ganar las elecciones parlamentarias en Cisjordania y Gaza en 2006, ha sido acusado en numerosas ocasiones de