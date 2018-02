Irán y Siria respetarán el alto el fuego excepto en "zonas a las afueras de Damasco"

La ONU, satisfecha con el anuncio

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Irán, el general Mohammad Baqeri, anunció que su país respetará los términos delexcepto en la zona de combate a las afueras de la capital, Damasco , donde seguirá con sus operaciones conjuntas con el Gobierno sirio contra los rebeldes desplegados en la zona, informa Europa Press."Nos apegaremos a la resolución de cese del fuego y Siria también se adherirá, pero hay partes de los suburbios de Damasco, que están en manos de los terroristas y no están cubiertos por el alto el fuego", declaró Buqari en comentarios recogidos por la agencia semioficial de noticias iraní Tasnim El general indicó que su prioridad es la dequienes, según las estimaciones del militar, están rodeados de más de un millar de posiciones de mortero.En esta zona de los alrededores de Damasco se encuentra precisamente Ghuta Oriental, uno de los epicentros de los combates de las últimas semanas,. Allí, según estimaciones de ONG y observadores,en las últimas dos semanas y media de bombardeos.El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres , y el subsecretario de asuntos humanitarios, Mark Lowcock , aplaudieron el acuerdo de alto el fuego en Siria resuelto ayer por el Consejo de Seguridad de la ONU, pero también solicitaron que el cese de hostilidades se vea inmediatamente acompañado por la"El secretario general subraya su expectativa de que la resolución se aplique y mantenga de manera inmediata, en particular para garantizar la entrega inmediata, segura, sin trabas y sostenida de la ayuda y los servicios humanitarios, lay la mitigación del sufrimiento el pueblo sirio", explica Guterres., añadió el secretario general, que "recuerda a todas las partes su obligación absoluta en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos de proteger a la población civil y la infraestructura civil en todo momento"."Pero las palabras ahora deben convertirse rápidamente en hechos: cualquier cese de hostilidades debe ser real.", insistió Lowcock."Los civiles en Ghuta Oriental, en particular, debenque, según los informes, han dejado cientos de muertos en los últimos días, y deben poder recibir la asistencia que necesitan de inmediato", añadió Lowcock sobre la situación en la región, situada a las afueras de Damasco, y donde los bombardeos del Ejército sirio aceleraron las negociaciones del alto el fuego.