Las iglesias cristianas de Jerusalén cierran el Santo Sepulcro porque no quieren pagar impuestos

"Campaña sistemática contra las iglesias"

Los representantes de lasque gestionan la iglesia delde Jerusalén han anunciado este domingo queen protesta por la política israelí de impuestos municipales y expropiaciones de terrenos.Los responsables de la basílica han denunciado una "en Tierra Santa en flagrante violación del statu quo existente", según recoge la prensa israelí El custodio franciscano de Tierra Santa,, el patriarca armenio,, y el patriarca griegohan comparecido juntos para dar lectura al anuncio de cierre. Inmediatamente después se ha procedido ade la basílica."Ya decidiremosla iglesia", ha afirmado Teófilo III, quien ha comparado la postura israelí con lasque había en Europa contra los judíos. El último cierre de la basílica se produjo hace 20 años igualmente para protestar decisiones políticas israelíes.Ahora protestan porque la Comisión de Constitución, Leyes y Justicia de la Knesset o Parlamento israelí va a debatir este domingo un proyecto de ley que permitiría al Estado hebreoque hayan vendido las iglesias a inversores privados desde 2010 pagando una compensación a los nuevos propietarios.También ha influido la reciente decisión del Ayuntamiento de Jerusalén de embargar las cuentas bancarias de las iglesias hasta que se abonen millones de shekels (1 shekel es 0,20 euros) en"Nosotros, líderes de las iglesias al cargo del Santo Sepulcro y del status quo que gobierna los santos lugares cristianos de Jerusalén (...) expresamos nuestra gran preocupación por lacontra las iglesias y contra la comunidad cristiana en Tierra Santa envigente", ha afirmado el patriarca, según recoge la prensa israelí."Recientemente esta ofensiva sistemática ha alcanzado unas cotas sin precedentes por parte del Ayuntamiento de Jeruslalén, que ha emitido una escandalosa colección de notificaciones yde la Iglesia, sus propiedades y cuentas bancarias por presuntas deudas por impuestos municipales impagados", ha añadido."Estas acciones violan los acuerdos vigentes y las obligaciones internacionales que garantizan los derechos y, en lo que parece un intento de debilitar la presencia cristiana en Jerusalén", ha añadido. En particular, denuncian que "las principales víctimas son lasque se quedan sin alimentos ni alojamiento y los niños que no podrán ir al colegio", ha apostillado.Así, ha cargado contra el proyecto de leyque permite confiscar tierras que fueron de la iglesias impulsada por la diputaday que parece que cuenta con suficientes apoyos para ser aprobada."Esta abominable ley podría ser aprobada hoy en una reunión de la Comisión Ministerial y se podrán así expropiar" terrenos que fueron de la iglesia. "Nos recuerda a lasdurante las oscuras épocas de Europa", ha añadido.La impulsora de la ley, Azaria, ha argumentado que busca proteger a cientos de vecinos de Jerusalén, ya que la iglesia, principalmente la iglesia ortodoxa griega,en contratos firmados en la década de 1950 y por un periodo de 99 años.Sin embargo, las deudas han hecho que recientemente la iglesia hayay no se sabe si los nuevos propietarios van a. La nueva ley busca llevar a los nuevos propietarios a la mesa de negociación. Además, el Ayuntamiento reclama los impuestos a estos terrenos puesto que ya no son utilizados para el culto.