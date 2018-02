La ONU denuncia que la tregua de cinco horas que entró en vigor este martes en Guta ha saltado por los aires

Rusia acusa a los rebeldes de atacar a civiles

Los rebeldes niegan las acusaciones

Los, impidiendo el envío de ayuda a este enclave controlado por los rebeldes y asediado por el Gobierno sirio durante la tregua "unilateral" de cinco horas declarada por Rusia, ha denunciado Naciones Unidas., ha indicado el portavoz de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ( OCHA ), Jens Laerke. "Claramente la situación en el terreno no es tal como para que los convoyes pueda entrar o las evacuaciones médicas puedan salir", ha reconocido.", ha defendido Laerke en declaraciones en Ginebra. "Necesitamos un cese de las hostilidades de 30 días como reclama el Consejo de Seguridad", ha reclamado.por parte de la Media Luna Roja Siria , ha indicado a su vez el portavoz de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), Tarik Jasarevic. "Pero no tenemos ninguna información actualizada de que algo así esté ocurriendo o vaya a ocurrir", ha añadido.La tregua de cinco horas declarada por el presidente ruso, Vladimir Putin, para el enclave de Guta Oriental, si bien reina la confusión en torno a la situación en el terreno.El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que hace un seguimiento del conflicto, ha denunciado este martes queEn concreto,sobre Shifuniye mientras que un avión ha golpeado la localidad de Aftaris. No obstante, una fuente militar siria ha desmentido estos ataques a la agencia Reuters.Entretanto, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado este martes quedurante la tregua de cinco horas que permanece en vigor desde las 9.00 horas.El general ruso Viktor Pankov, que vigila la zona de distensión en la que está encuadrada Guta Oriental, ha asegurado que los civilesy es que los grupos armados disparan intensamente hacia el corredor humanitario que fue abierto este 27 de febrero a las 9 de la mañana", ha afirmado el general ruso, en declaraciones a la prensa.La agencia oficial siria SANA también ha informado de que milicianos del antiguo Frente al Nusra y otras "otras organizaciones terroristas afiliadas" hhacia Al Wafidin, en la zona rural de Damasco.Putin ordenó el lunes la imposición de unade Guta Oriental y lapara permitir la salida de civiles de este enclave dominado por fuerzas rebeldes que se oponen al régimen que preside Bashar al Assad.Según la agencia Tass , las autoridades rusas con el apoyo del Centro Ruso para la Reconciliación han creado las condiciones en Al Wafidin para recibir a los civiles que salgan de Guta a través del corredor humanitario.y se ha establecido una clínica móvilen Al Duweir, cerca del corredor, para atender a quienes lo necesiten.Por su parte, los rebeldes han negado estar impidiendo que los civiles abandonen el enclave, asediado por las fuerzas gubernamentales desde 2013 y objeto de intensos bombardeos desde el pasado 18 de febrero que provocaron la aprobación de una resolución de la ONU llamando a una", ha sostenido Yasir Delwan, jefe de la oficina política local de la facción Jaish al Islam, en declaraciones a Reuters.Por otra parte, un portavoz del Centro Ruso para la Reconciliación en Siria, Vladimir Zolotujin, ha denunciado que ""."Solo durante las últimas 24 horas desde Guta Oriental la oposición armada disparó contra los barrios de la capital siria 22 proyectiles de mortero y otros", ha indicado, según informa la agencia rusa Sputnik."Pese a las provocaciones,y no responden a los tiroteos, respetando el cese al fuego durante el tiempo establecido", ha añadido.Zolotujiny ha asegurado que "el centro ruso para la reconciliación garantiza la seguridad a todos los civiles, enfermos y heridos" dispuestos a abandonar el enclave.