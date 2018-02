El fiasco de la tregua en Guta: 400.000 civiles continúan atrapados y ya son 550 las víctimas mortales

La tregua en Siria anunciada por Rusia no es suficiente paraEl primer intervalo de paz de 9.00 a.m. a 2.00 p.m. del martes demostró ser inútil ya que los bombardeos aéreos mataron al menos a cuatro civiles e hirieron a una docena de personas.Desde el comienzo de la ofensiva,según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos ( SOHR ).Este miércolesen la zona de Hawsh al Dawahiri, en el extremo este del bastión opositor, según ha precisado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.Los ataques en el enclave sirio no cesaron durante la primera jornada de intento de tregua. El propósito ahora es evacuar los heridos fuera del suburbio de Damasco, dondesin comida y sin medicamentos.La tregua tiene como objetivoal enclave sitiado.Desde el 18 de febrero, Guta Oriental ha estado bajo un, cuando los aviones de combate sirios apoyados por Rusia iniciaron su campaña contra los combatientes rebeldes de la zona que tomaron el control de Guta hace cinco años.Activistas en el enclave aseguran que los ataques se concentraron en los barrios civiles y queque se supone que establecería la tregua auspiciada por Putin.Por su parte el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo durante una conferencia de prensa el martes que se han establecido corredores humanitarios específicos y aseguró de que se entregaría la ayuda.Los residentes de la zona dicen que no pueden confiar en Rusia para la ayuda humanitaria, que ha estado ayudando al Gobierno sirio a bombardearlos y, ya que no saben donde transferirán a los heridos. Panos Moumtzis, coordinador humanitario regional de la ONU para Siria , dice que su equipo, a pesar de la proximidad de sus equipos al enclave.