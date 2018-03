Macron y Trump insisten a Rusia en que garantice el alto el fuego en Guta

Acusan a los rebeldes de dinamitar la tregua

El presidente de Francia, Emmanuel Macron , y su homólogo norteamericano, Donald Trump , han discutido por teléfono este jueves la actual, en particular en la asediada región de Guta Oriental , donde han exigido ladictado por la Resolución 2401 que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el pasado fin de semana."Dado el continuo bombardeo indiscriminado contra la población civil, en particular en Guta Oriental, y el continuo deterioro de la situación humanitaria", Macron y Trump "han hecho hincapié en la necesidad de quey de forma inequívoca al régimen de Damasco para dejar en claro su compromiso de acatar la resolución del Consejo de Seguridad".Ambos presidentes, según el comunicado del Elíseo, han coincidido en la necesidad de colaborar "para permitir el cese de las hostilidades, lay la evacuación de los heridos y enfermos" en virtud de esta resolución, según informa Europa Press.Macron también ha hecho hincapié en la importancia dey ha recomendado una "respuesta firme si se demuestra que han sido". "Francia y Estados Unidos no tolerarán la impunidad" en este caso, según ha avisado el presidente francés.Macron ha hablado con Trump a pocas semanas de laque realizará entre el 23 y el 25 de abril, la primera que se organiza en Washington desde que el presidente de Estados Unidos llegara a la Casa Blanca en enero de 2017.Tanto el martes como el miércoles, Moscú y Damasco denunciaron que losque los civiles abandonaran el enclave por el corredor humanitario abierto para tal fin durante la tregua de 9.00 a 14.00 horas.La tregua declarada por Moscú volvió a entrar en vigor este jueves a las 9.00 horas por. Zolotujin ha señalado que las facciones armadas continúan atacando con proyectiles de mortero el corredor humanitario que conecta Ghuta con Damasco, como ha ocurrido en los dos días anteriores.